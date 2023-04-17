Если есть молоко, сделайте из него маринад: рецепт, который превратит рыбу в деликатес
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Только молоко и специи — и потрясающая закуска готова
Рыба – одно из самых вкусных блюд, которое любят и взрослые и дети. Однако мало кто знает, что правильный маринад может даже самую обычную рыбу превратить в настоящий кулинарный шедевр.
Попытайтесь приготовить маринад для рыбы по рецепту "Жіночого світу" и вы убедитесь, что это просто и очень вкусно. Готовить по этому рецепту можно любую рыбку, но скумбрия в маринаде приобретает особый вкус и аромат, который нельзя сравнить ни с чем.
Как приготовить рыбу в маринаде
Ингредиенты:
- свежая скумбрия – 2 шт.;
- молоко – половина стакана;
- перец душистый и перец черный – по 5-8 горошин;
- лавровый лист – 1 – 2 шт.;
- сахар, подсолнечное масло без запаха, уксус – по 1 ст.л. л.;
- кориандр – щепотка по вкусу;
- вода – половина литра;
- соль – 4 ст. л;
- зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
- Рыбу почистите и нарежьте кусочками по 3-4 см.
- Приготовьте маринад. Доведите воду до кипения, добавьте в нее все компоненты, кроме молока и масла. Удерживайте на огне еще 10-15 минут. Остудите.
- Влейте в готовый маринад молоко, перемешайте, окуните в жидкость рыбу ровно на 1,5 часа – если передержать скумбрию, она получится очень соленой.
- Выньте скумбрию из маринада, полейте маслом, украсьте зеленью.
Кстати, скумбрию можно запечь в собственном соку. Для этого вам понадобиться только банка и рыба.