Если есть молоко, сделайте из него маринад: рецепт, который превратит рыбу в деликатес

Только молоко и специи — и потрясающая закуска готова

Рыба – одно из самых вкусных блюд, которое любят и взрослые и дети. Однако мало кто знает, что правильный маринад может даже самую обычную рыбу превратить в настоящий кулинарный шедевр.

Попытайтесь приготовить маринад для рыбы по рецепту "Жіночого світу" и вы убедитесь, что это просто и очень вкусно. Готовить по этому рецепту можно любую рыбку, но скумбрия в маринаде приобретает особый вкус и аромат, который нельзя сравнить ни с чем.

Как приготовить рыбу в маринаде

Ингредиенты:

свежая скумбрия – 2 шт.;

молоко – половина стакана;

перец душистый и перец черный – по 5-8 горошин;

лавровый лист – 1 – 2 шт.;

сахар, подсолнечное масло без запаха, уксус – по 1 ст.л. л.;

кориандр – щепотка по вкусу;

вода – половина литра;

соль – 4 ст. л;

зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Рыбу почистите и нарежьте кусочками по 3-4 см. Приготовьте маринад. Доведите воду до кипения, добавьте в нее все компоненты, кроме молока и масла. Удерживайте на огне еще 10-15 минут. Остудите. Влейте в готовый маринад молоко, перемешайте, окуните в жидкость рыбу ровно на 1,5 часа – если передержать скумбрию, она получится очень соленой. Выньте скумбрию из маринада, полейте маслом, украсьте зеленью.

Кстати, скумбрию можно запечь в собственном соку. Для этого вам понадобиться только банка и рыба.