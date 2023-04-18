Навіть якщо немає сиру: рецепт чудових сирників до сніданку

Якщо немає сиру, не страшно — сирники можна приготувати і з ряжанки

Якщо любите починати ранок із чогось смачненького, тоді цей рецепт сирників саме для вас. Він дуже незвичайний, адже замість сиру ми використовуватимемо ряжанку.

Shuba розповідає, що найголовніше — вибрати жирну ряжанку, бажано 4%, щоб смак готового сиру був справді вершковим та ніжним. Замість рисового борошна можна додати пшеничну або змолоти рис у блендері або кавомолці. Такі сирники точно варті вашого часу.

Як приготувати сирники з ряжанки

Інгредієнти:

ряжанка — 2 л;

яйце куряче, жовток — 1 шт.;

рисове борошно — 60 г;

цукор, лимонна кислота – на смак.

Спосіб приготування:

У каструлю з товстим дном вилийте ряжанку, додайте щіпку лимонної кислоти та підігрійте на помірному вогні до того моменту, поки на поверхні почне з’являтися пара. Добре перемішайте ряжанку та зніміть з вогню. Накрийте кришкою та залиште на 40 хвилин. Встановіть друшляк на порожню каструлю, покладіть на нього марлю у два-три шари й повільно вилийте ряжанку на марлю. Загорніть марлю, сформувавши мішечок, і залиште в друшляку на годину. Коли вся рідина стече, сир із ряжанки можна буде використовувати. Готовий сир перекладіть у миску, змішайте з жовтком та цукром. Додайте рисове борошно і замісіть тісто. Сформуйте сирники вологими руками та підсмажте їх на сковороді до золотистої скоринки з обох боків.

З ряжанки також можна приготувати приголомшливий десерт. Гості просто ахнуть від подиву.