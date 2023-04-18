Навіть якщо немає сиру: рецепт чудових сирників до сніданку
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Якщо немає сиру, не страшно — сирники можна приготувати і з ряжанки
Якщо любите починати ранок із чогось смачненького, тоді цей рецепт сирників саме для вас. Він дуже незвичайний, адже замість сиру ми використовуватимемо ряжанку.
Shuba розповідає, що найголовніше — вибрати жирну ряжанку, бажано 4%, щоб смак готового сиру був справді вершковим та ніжним. Замість рисового борошна можна додати пшеничну або змолоти рис у блендері або кавомолці. Такі сирники точно варті вашого часу.
Як приготувати сирники з ряжанки
Інгредієнти:
- ряжанка — 2 л;
- яйце куряче, жовток — 1 шт.;
- рисове борошно — 60 г;
- цукор, лимонна кислота – на смак.
Спосіб приготування:
- У каструлю з товстим дном вилийте ряжанку, додайте щіпку лимонної кислоти та підігрійте на помірному вогні до того моменту, поки на поверхні почне з’являтися пара.
- Добре перемішайте ряжанку та зніміть з вогню. Накрийте кришкою та залиште на 40 хвилин.
- Встановіть друшляк на порожню каструлю, покладіть на нього марлю у два-три шари й повільно вилийте ряжанку на марлю. Загорніть марлю, сформувавши мішечок, і залиште в друшляку на годину. Коли вся рідина стече, сир із ряжанки можна буде використовувати.
- Готовий сир перекладіть у миску, змішайте з жовтком та цукром. Додайте рисове борошно і замісіть тісто. Сформуйте сирники вологими руками та підсмажте їх на сковороді до золотистої скоринки з обох боків.
З ряжанки також можна приготувати приголомшливий десерт. Гості просто ахнуть від подиву.