Даже если нет творога: рецепт потрясающих сырников к завтраку
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Если дома нет ни капли творога, не страшно — сырники можно приготовить и из ряженки
Если любите начинать утро с чего-нибудь вкусненького, тогда этот рецепт сырников именно для вас. Он весьма необычен, ведь вместо творога мы будем использовать ряженку.
Shuba рассказывает, что самое главное — выбрать жирную ряженку, желательно 4%, чтобы вкус готового сыра был действительно сливочным и нежным. Вместо рисовой муки можно добавить пшеничную или смолоть рис в блендере или кофемолке. Такие сырники точно стоят вашего времени.
Как приготовить сырники из ряженки
Ингредиенты:
- ряженка — 2 л;
- яйцо куриное, желток — 1 шт.;
- рисовая мука — 60 г;
- сахар, лимонная кислота — по вкусу.
Способ приготовления:
- В кастрюлю с толстым дном вылейте ряженку, добавьте щепотку лимонной кислоты и подогрейте на умеренном огне до того момента, пока на поверхности начнет появляться пар.
- Хорошо перемешайте ряженку и снимите с огня. Накройте крышкой и оставьте на 40 минут.
- Установите дуршлаг на пустую кастрюлю, положите на него марлю в два — три слоя и медленно вылейте ряженку на марлю. Заверните марлю, сформировав мешочек, и оставьте в дуршлаге на час. Когда вся жидкость стечет, творог из ряженки можно будет использовать.
- Готовый творог переложите в миску, смешайте с желтком и сахаром. Добавьте рисовую муку и замесите тесто. Сформируйте сырники влажными руками и поджарьте их на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
Из ряженки также можно приготовить потрясающий десерт. Гости просто ахнут от удивления.