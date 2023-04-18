Даже если нет творога: рецепт потрясающих сырников к завтраку

Если дома нет ни капли творога, не страшно — сырники можно приготовить и из ряженки

Если любите начинать утро с чего-нибудь вкусненького, тогда этот рецепт сырников именно для вас. Он весьма необычен, ведь вместо творога мы будем использовать ряженку.

Shuba рассказывает, что самое главное — выбрать жирную ряженку, желательно 4%, чтобы вкус готового сыра был действительно сливочным и нежным. Вместо рисовой муки можно добавить пшеничную или смолоть рис в блендере или кофемолке. Такие сырники точно стоят вашего времени.

Как приготовить сырники из ряженки

Ингредиенты:

ряженка — 2 л;

яйцо куриное, желток — 1 шт.;

рисовая мука — 60 г;

сахар, лимонная кислота — по вкусу.

Способ приготовления:

В кастрюлю с толстым дном вылейте ряженку, добавьте щепотку лимонной кислоты и подогрейте на умеренном огне до того момента, пока на поверхности начнет появляться пар. Хорошо перемешайте ряженку и снимите с огня. Накройте крышкой и оставьте на 40 минут. Установите дуршлаг на пустую кастрюлю, положите на него марлю в два — три слоя и медленно вылейте ряженку на марлю. Заверните марлю, сформировав мешочек, и оставьте в дуршлаге на час. Когда вся жидкость стечет, творог из ряженки можно будет использовать. Готовый творог переложите в миску, смешайте с желтком и сахаром. Добавьте рисовую муку и замесите тесто. Сформируйте сырники влажными руками и поджарьте их на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Из ряженки также можно приготовить потрясающий десерт. Гости просто ахнут от удивления.