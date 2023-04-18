Знадобиться лише сковорода: смачний шоколадний торт за 15 хвилин

Це цікавий і смачний десерт нашвидкуруч

У такому шаленому ритмі життя популярними стали рецепти, які вимагають мінімум часу та інгредієнтів, такі як швидке печиво. Спробуйте цей смачний та насичений шоколадний торт, який готується лише за 15 хвилин.

Коржі випікаються на сковороді, а рецепт потребує елементарних інгредієнтів, які знайдуться у кожному домі. Рецептом поділились на порталі "Новини Ю".

Інгредієнти:

Яйце – 1 шт.

Цукор – 2 ст.л.

Вершки – 60 гр.

Цедра апельсина – 1 ч.л.

Какао – 10 гр.

Борошно – 40 гр.

Розпушувач – 1 ч.л.

Шоколад – 50 г.

Молоко – 1-2 ст.л.

Крем-сир — 80 г

Спосіб приготування:

Вінчиком змішуємо яйце, цукор, сметану, цедру апельсина, какао, борошно та розпушувач. Суміш виливаємо на добре розігріту сковорідку. Якщо сковорода без антипригарного покриття, змастіть її маслом. Смажимо корж на середньому вогні. Як тільки з’являться і почнуть лопатися пухирці — перевертаємо на інший бік. Готуємо ще близько 3 хвилин. Для крему змішуємо сир, вершки і цукрову пудру. Корж розрізаємо на 4 частини та збираємо торт. Крем наносимо за допомогою ложки.

Крем м’який, тому перед тим, як розрізати торт, приберіть його в морозильник на 10 хвилин. Також спробуйте приготувати рогалики на мінералці.