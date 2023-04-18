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Понадобится только сковорода: вкусный шоколадный торт за 15 минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Простой десерт к чаю, который очень быстро готовится
Простой десерт к чаю, который очень быстро готовится. Фото focus.ua

Это интересный и вкусный десерт на скорую руку

В таком безумном ритме жизни популярными стали рецепты, требующие минимум времени и ингредиентов, такие как быстрое печенье. Попробуйте этот вкусный и насыщенный шоколадный торт, который готовится всего за 15 минут.

Коржи выпекаются на сковороде, а рецепт состоит из элементарных ингредиентов, которые найдутся в каждом доме. Рецептом поделились на портале "Новости Ю".

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Сливки – 60 гр.
  • Цедра апельсина – 1 ч.л.
  • Какао – 10 гр.
  • Мука – 40 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Шоколад – 50 г.
  • Молоко – 1-2 ст.л.
  • Крем-сыр — 80 г

Способ приготовления:

  1. Венчиком смешиваем яйцо, сахар, сметану, цедру апельсина, какао, муку и разрыхлитель. Смесь выливаем на хорошо разогретую сковороду. Если сковорода без антипригарного покрытия смажьте ее маслом.
  2. Жарим лепешку на среднем огне. Как только появятся и начнут лопаться пузырьки – переворачиваем на другую сторону. Готовим еще около 3 минут.
  3. Для крема смешиваем творог, сливки и сахарную пудру. Корж разрезаем на 4 части и собираем торт. Крем наносим с помощью ложки.

Крем мягкий, поэтому перед тем как разрезать торт, уберите его в морозильник на 10 минут. Также попробуйте приготовить рогалики на минералке.

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#Рецепт #Десерт #шоколадный торт