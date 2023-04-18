Понадобится только сковорода: вкусный шоколадный торт за 15 минут
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Это интересный и вкусный десерт на скорую руку
В таком безумном ритме жизни популярными стали рецепты, требующие минимум времени и ингредиентов, такие как быстрое печенье. Попробуйте этот вкусный и насыщенный шоколадный торт, который готовится всего за 15 минут.
Коржи выпекаются на сковороде, а рецепт состоит из элементарных ингредиентов, которые найдутся в каждом доме. Рецептом поделились на портале "Новости Ю".
Ингредиенты:
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 2 ст.л.
- Сливки – 60 гр.
- Цедра апельсина – 1 ч.л.
- Какао – 10 гр.
- Мука – 40 гр.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Шоколад – 50 г.
- Молоко – 1-2 ст.л.
- Крем-сыр — 80 г
Способ приготовления:
- Венчиком смешиваем яйцо, сахар, сметану, цедру апельсина, какао, муку и разрыхлитель. Смесь выливаем на хорошо разогретую сковороду. Если сковорода без антипригарного покрытия смажьте ее маслом.
- Жарим лепешку на среднем огне. Как только появятся и начнут лопаться пузырьки – переворачиваем на другую сторону. Готовим еще около 3 минут.
- Для крема смешиваем творог, сливки и сахарную пудру. Корж разрезаем на 4 части и собираем торт. Крем наносим с помощью ложки.
Крем мягкий, поэтому перед тем как разрезать торт, уберите его в морозильник на 10 минут. Также попробуйте приготовить рогалики на минералке.