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Немного кефира и 20 минут свободного времени: простой рецепт завитушек к чаю

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Вкуснейшие завитушки к чаю - рецепт Новость обновлена 08 января 2023, 12:06
Вкуснейшие завитушки к чаю - рецепт. Фото instagram

Такое печенье сможет приготовить даже начинающая домохозяйка

Когда нужно что-то быстро приготовить к чаю — на выручку приходят простые рецепты вкусных десертов и печенья. Особенно те, ингредиенты для которых практически всегда есть на каждой кухне. Мы уже делились с вами рецептом шоколадного чизкейка без выпечки из всего трех ингредиентов, а теперь хотим рассказать, как приготовить быстрое печенье на кефире на каждый день к чаюиз простейших продуктов.

Рецептом этой простой, но невероятно вкусной выпечки поделилась на своем Ютуб-канале кулинарный блогер Наташа Шакинко. Она отмечает, что печенье готовится очень быстро, и для него не понадобится никаких необычных продуктов и навыков.

Сахарное печенье-завитушки к чаю: рецепт

Ингредиенты:

  • 120мл кефира
  • 1 яйцо
  • 50мл растительного масла
  • 30г сахара
  • 250-270г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • цедра лимона

Способ приготовления:

  1. Яйцо смешайте с сахаром и кефиром.
  2. Влейте растительное масло без запаха и добавьте цедру лимона, все перемешайте.
  3. Всыпьте немного муки, разрыхлитель и снова все перемешайте.
  4. Постепенно всыпая оставшуюся муку замесите тесто. После поделите его на 16 кусочков, и из каждого кусочка скатайте шарик. Шарик раскатайте скалкой в круг, слегка посыпьте его сахаром и скрутите улиткой.
  5. Опустите получившиеся улитки одной стороной в сахар и выкладывайте на противень.
  6. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке примерно 20 минут. Время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.

Ранее "Телеграф" делился другими удачными рецептами вкусных десертов, которые не составит труда приготовить – грушевый пирог с эффектной подачей и нежный пирог без муки.

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