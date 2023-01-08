Немного кефира и 20 минут свободного времени: простой рецепт завитушек к чаю

Такое печенье сможет приготовить даже начинающая домохозяйка

Когда нужно что-то быстро приготовить к чаю — на выручку приходят простые рецепты вкусных десертов и печенья. Особенно те, ингредиенты для которых практически всегда есть на каждой кухне. Мы уже делились с вами рецептом шоколадного чизкейка без выпечки из всего трех ингредиентов, а теперь хотим рассказать, как приготовить быстрое печенье на кефире на каждый день к чаюиз простейших продуктов.

Рецептом этой простой, но невероятно вкусной выпечки поделилась на своем Ютуб-канале кулинарный блогер Наташа Шакинко. Она отмечает, что печенье готовится очень быстро, и для него не понадобится никаких необычных продуктов и навыков.

Сахарное печенье-завитушки к чаю: рецепт

Ингредиенты:

120мл кефира

1 яйцо

50мл растительного масла

30г сахара

250-270г муки

1 ч.л. разрыхлителя

цедра лимона

Способ приготовления:

Яйцо смешайте с сахаром и кефиром. Влейте растительное масло без запаха и добавьте цедру лимона, все перемешайте. Всыпьте немного муки, разрыхлитель и снова все перемешайте. Постепенно всыпая оставшуюся муку замесите тесто. После поделите его на 16 кусочков, и из каждого кусочка скатайте шарик. Шарик раскатайте скалкой в круг, слегка посыпьте его сахаром и скрутите улиткой. Опустите получившиеся улитки одной стороной в сахар и выкладывайте на противень. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке примерно 20 минут. Время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.

Ранее "Телеграф" делился другими удачными рецептами вкусных десертов, которые не составит труда приготовить – грушевый пирог с эффектной подачей и нежный пирог без муки.