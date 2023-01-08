Немного кефира и 20 минут свободного времени: простой рецепт завитушек к чаю
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Такое печенье сможет приготовить даже начинающая домохозяйка
Когда нужно что-то быстро приготовить к чаю — на выручку приходят простые рецепты вкусных десертов и печенья. Особенно те, ингредиенты для которых практически всегда есть на каждой кухне. Мы уже делились с вами рецептом шоколадного чизкейка без выпечки из всего трех ингредиентов, а теперь хотим рассказать, как приготовить быстрое печенье на кефире на каждый день к чаюиз простейших продуктов.
Рецептом этой простой, но невероятно вкусной выпечки поделилась на своем Ютуб-канале кулинарный блогер Наташа Шакинко. Она отмечает, что печенье готовится очень быстро, и для него не понадобится никаких необычных продуктов и навыков.
Сахарное печенье-завитушки к чаю: рецепт
Ингредиенты:
- 120мл кефира
- 1 яйцо
- 50мл растительного масла
- 30г сахара
- 250-270г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- цедра лимона
Способ приготовления:
- Яйцо смешайте с сахаром и кефиром.
- Влейте растительное масло без запаха и добавьте цедру лимона, все перемешайте.
- Всыпьте немного муки, разрыхлитель и снова все перемешайте.
- Постепенно всыпая оставшуюся муку замесите тесто. После поделите его на 16 кусочков, и из каждого кусочка скатайте шарик. Шарик раскатайте скалкой в круг, слегка посыпьте его сахаром и скрутите улиткой.
- Опустите получившиеся улитки одной стороной в сахар и выкладывайте на противень.
- Выпекайте в разогретой до 180°С духовке примерно 20 минут. Время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.
Ранее "Телеграф" делился другими удачными рецептами вкусных десертов, которые не составит труда приготовить – грушевый пирог с эффектной подачей и нежный пирог без муки.