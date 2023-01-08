Трохи кефіру та 20 хвилин вільного часу: простий рецепт завитків до чаю
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Таке печиво зможе приготувати навіть домогосподарка-початківець.
Коли потрібно щось швидко приготувати до чаю — на допомогу приходять прості рецепти смачних десертів і печива. Особливо ті, інгредієнти для яких практично завжди є на кожній кухні. Ми вже ділилися з вами рецептом шоколадного чізкейка без випічки з усього трьох інгредієнтів, а тепер хочемо розповісти, як приготувати швидке печиво на кефірі на кожен день до чаю з найпростіших продуктів.
Рецептом цієї простої, але надзвичайно смачної випічки поділилася на своєму Ютуб-каналі кулінарний блогер Наташа Шакінко. Вона зазначає, що печиво готується дуже швидко, і для нього не знадобиться жодних незвичайних продуктів та навичок.
Цукрове печиво-завитки до чаю: рецепт
Інгредієнти :
- 120мл кефіру
- 1 яйце
- 50мл рослинної олії
- 30г цукру
- 250-270г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- цедра лимону
Спосіб приготування:
- Яйце змішайте з цукром та кефіром.
- Влийте олію без запаху і додайте цедру лимона, все перемішайте.
- Всипте трохи борошна, розпушувач і знову перемішайте.
- Поступово всипаючи борошно, що залишилося, замісіть тісто. Після цього поділіть його на 16 шматочків, і з кожного шматочка скачайте кульку. Кульку розкотіть качалкою в коло, злегка посипте його цукром і скрутіть равликом.
- Опустіть равлики однією стороною в цукор і викладайте на деко.
- Випікайте в розігрітій до 180 ° С духовці приблизно 20 хвилин. Час випікання залежить від особливостей вашої духовки.
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