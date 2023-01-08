Трохи кефіру та 20 хвилин вільного часу: простий рецепт завитків до чаю

Таке печиво зможе приготувати навіть домогосподарка-початківець.

Коли потрібно щось швидко приготувати до чаю — на допомогу приходять прості рецепти смачних десертів і печива. Особливо ті, інгредієнти для яких практично завжди є на кожній кухні. Ми вже ділилися з вами рецептом шоколадного чізкейка без випічки з усього трьох інгредієнтів, а тепер хочемо розповісти, як приготувати швидке печиво на кефірі на кожен день до чаю з найпростіших продуктів.

Рецептом цієї простої, але надзвичайно смачної випічки поділилася на своєму Ютуб-каналі кулінарний блогер Наташа Шакінко. Вона зазначає, що печиво готується дуже швидко, і для нього не знадобиться жодних незвичайних продуктів та навичок.

Цукрове печиво-завитки до чаю: рецепт

Інгредієнти :

120мл кефіру

1 яйце

50мл рослинної олії

30г цукру

250-270г борошна

1 ч. л. розпушувача

цедра лимону

Спосіб приготування:

Яйце змішайте з цукром та кефіром. Влийте олію без запаху і додайте цедру лимона, все перемішайте. Всипте трохи борошна, розпушувач і знову перемішайте. Поступово всипаючи борошно, що залишилося, замісіть тісто. Після цього поділіть його на 16 шматочків, і з кожного шматочка скачайте кульку. Кульку розкотіть качалкою в коло, злегка посипте його цукром і скрутіть равликом. Опустіть равлики однією стороною в цукор і викладайте на деко. Випікайте в розігрітій до 180 ° С духовці приблизно 20 хвилин. Час випікання залежить від особливостей вашої духовки.

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