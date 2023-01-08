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Трохи кефіру та 20 хвилин вільного часу: простий рецепт завитків до чаю

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Найсмачніші завитки до чаю — рецепт Новина оновлена 08 січня 2023, 12:06
Найсмачніші завитки до чаю — рецепт. Фото instagram

Таке печиво зможе приготувати навіть домогосподарка-початківець.

Коли потрібно щось швидко приготувати до чаю — на допомогу приходять прості рецепти смачних десертів і печива. Особливо ті, інгредієнти для яких практично завжди є на кожній кухні. Ми вже ділилися з вами рецептом шоколадного чізкейка без випічки з усього трьох інгредієнтів, а тепер хочемо розповісти, як приготувати швидке печиво на кефірі на кожен день до чаю з найпростіших продуктів.

Рецептом цієї простої, але надзвичайно смачної випічки поділилася на своєму Ютуб-каналі кулінарний блогер Наташа Шакінко. Вона зазначає, що печиво готується дуже швидко, і для нього не знадобиться жодних незвичайних продуктів та навичок.

Цукрове печиво-завитки до чаю: рецепт

Інгредієнти :

  • 120мл кефіру
  • 1 яйце
  • 50мл рослинної олії
  • 30г цукру
  • 250-270г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • цедра лимону

Спосіб приготування:

  1. Яйце змішайте з цукром та кефіром.
  2. Влийте олію без запаху і додайте цедру лимона, все перемішайте.
  3. Всипте трохи борошна, розпушувач і знову перемішайте.
  4. Поступово всипаючи борошно, що залишилося, замісіть тісто. Після цього поділіть його на 16 шматочків, і з кожного шматочка скачайте кульку. Кульку розкотіть качалкою в коло, злегка посипте його цукром і скрутіть равликом.
  5. Опустіть равлики однією стороною в цукор і викладайте на деко.
  6. Випікайте в розігрітій до 180 ° С духовці приблизно 20 хвилин. Час випікання залежить від особливостей вашої духовки.

Раніше "Телеграф" ділився іншими вдалими рецептами смачних десертів, які не важко приготувати — грушевий пиріг з ефектною подачею і ніжний пиріг без борошна.

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