Улюблена мільйонами страва: рецепт осетинського пирога з м’ясом
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Готуйте відразу багато — страву зметуть швидко зі столу
Багато господинь люблять експериментувати на кухні. І якщо ви вже пекли легендарний тірольський пиріг, цього разу урізноманітнюйте своє меню осетинським пирогом.
Історія їхня дуже давня. Існує теорія, що це була страва кочівників — адже просто "заховати" начинку з м’яса, овочів та сиру в тісто та запекти. Таку випічку було зручно брати з собою в дорогу, щоб угамувати голод. Осетинські пироги існують з різними начинками, але сьогодні разом із Gurman приготуємо саме з м’ясом
Як приготувати осетинський м’ясний пиріг
Інгредієнти:
- 2 ст. пшеничного борошна;
- 1 кг баранини;
- 1 ст. кефіру середньої жирності;
- 1/3 стручка чилі;
- 20 г живих дріжджів;
- 1 ст. л. цукру;
- півсклянки м’ясного бульйону та жирного молока;
- 1 середнє яйце;
- часник на свій смак;
- 2,5 ст. л. олії;
- велика головка цибулі;
- 1 ст. л. нарізаної кінзи;
- сіль;
- вершкове масло.
Спосіб приготування:
- Для приготування тісто потрібно з’єднати дрібку борошна, все підігріте молоко та подрібнені живі дріжджі. Суміш потрібно залишити на 15 хвилин.
- У масу додати муку і не холодний кефір, яйце, сіль і влити олію. Залишити тісто за годину в духовці, розігрітій до 30°С.
- М’ясо дрібно нарізати та змішати з подрібненою кінзою і з сіллю. Додати терту цибулю і нарізаний маленькими шматочками перець. Влити охолоджений бульйон.
- Розділяємо тісто на три пласти. На кожен викладається начинка, після чого краї його скріплюються всередині. Отриманий пиріг потрібно розкотити та ножем на поверхні намалювати будь-який візерунок – це дасть вихід пару.
- Випікати пироги слід 20 – 25 хвилин у дуже гарячій духовці. Готові ласощі змастити вершковим маслом.
Якщо ви любитель м’ясних страв, спробуйте знаменитий пиріг. Вам точно сподобається ця традиційна англійська страва.