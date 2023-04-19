Улюблена мільйонами страва: рецепт осетинського пирога з м’ясом

Готуйте відразу багато — страву зметуть швидко зі столу

Багато господинь люблять експериментувати на кухні. І якщо ви вже пекли легендарний тірольський пиріг, цього разу урізноманітнюйте своє меню осетинським пирогом.

Історія їхня дуже давня. Існує теорія, що це була страва кочівників — адже просто "заховати" начинку з м’яса, овочів та сиру в тісто та запекти. Таку випічку було зручно брати з собою в дорогу, щоб угамувати голод. Осетинські пироги існують з різними начинками, але сьогодні разом із Gurman приготуємо саме з м’ясом

Як приготувати осетинський м’ясний пиріг

Інгредієнти:

2 ст. пшеничного борошна;

1 кг баранини;

1 ст. кефіру середньої жирності;

1/3 стручка чилі;

20 г живих дріжджів;

1 ст. л. цукру;

півсклянки м’ясного бульйону та жирного молока;

1 середнє яйце;

часник на свій смак;

2,5 ст. л. олії;

велика головка цибулі;

1 ст. л. нарізаної кінзи;

сіль;

вершкове масло.

Спосіб приготування:

Для приготування тісто потрібно з’єднати дрібку борошна, все підігріте молоко та подрібнені живі дріжджі. Суміш потрібно залишити на 15 хвилин. У масу додати муку і не холодний кефір, яйце, сіль і влити олію. Залишити тісто за годину в духовці, розігрітій до 30°С. М’ясо дрібно нарізати та змішати з подрібненою кінзою і з сіллю. Додати терту цибулю і нарізаний маленькими шматочками перець. Влити охолоджений бульйон. Розділяємо тісто на три пласти. На кожен викладається начинка, після чого краї його скріплюються всередині. Отриманий пиріг потрібно розкотити та ножем на поверхні намалювати будь-який візерунок – це дасть вихід пару. Випікати пироги слід 20 – 25 хвилин у дуже гарячій духовці. Готові ласощі змастити вершковим маслом.

Якщо ви любитель м’ясних страв, спробуйте знаменитий пиріг. Вам точно сподобається ця традиційна англійська страва.