Любимое миллионами блюдо: рецепт осетинского пирога с мясом

Готовьте сразу много — блюдо сметут быстро со стола

Многие хозяйки любят экспериментировать на кухне. И если вы уже пекли легендарный тирольский пирог, на этот раз разнообразьте свое меню осетинским пирогом.

История их очень древняя. Существует теория, что это было блюдо кочевников — ведь просто "спрятать" начинку из мяса, овощей и сыра в тесто и запечь. Такую выпечку было удобно брать с собой в путь, чтобы утолить голод. Осетинские пироги существуют с разными начинками, но сегодня вместе с Gurman приготовим именно с мясом

Как приготовить осетинский мясной пирог

Ингредиенты:

2 ст. пшеничной муки;

1 кг баранины;

1 ст. кефира средней жирности;

1/3 стручка чили;

20 грамм живых дрожжей;

1 ст. л. сахара;

полстакана мясного бульона и жирного молока;

1 среднее яйцо;

чеснок по своему вкусу;

2,5 ст. л. масла;

большая головка лука;

1 ст. л. нарезанной кинзы;

соль;

сливочное масло.

Способ приготовления:

Для приготовления тесто нужно соединить щепотку муки, все подогретое молоко и измельченные живые дрожжи. Смесь нужно оставить на 15 минут. В массу добавить муку и не холодный кефир, яйцо, соль и влить масло. Оставить тесто в час в духовке, разогретой до 30°С. Мясо мелко нарезать и смешать с измельченной кинзой и с солью. Добавить тертый лук и нарезанный маленькими кусочками перец. Влить охлажденный бульон. Разделяем тесто на три пласта. На каждый выкладывается начинка, после чего его края скрепляются внутри. Полученный пирог нужно раскатать и ножом на поверхности нарисовать любой узор – это даст выход пару. Выпекать пироги следует 20 – 25 минут в очень горячем духовом шкафу. Готовое лакомство смазать сливочным маслом.

Если вы любитель мясных блюд, попробуйте знаменитый пастуший пирог. Вам точно придется по вкусу это традиционное английское блюдо.