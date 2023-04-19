Любимое миллионами блюдо: рецепт осетинского пирога с мясом
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Готовьте сразу много — блюдо сметут быстро со стола
Многие хозяйки любят экспериментировать на кухне. И если вы уже пекли легендарный тирольский пирог, на этот раз разнообразьте свое меню осетинским пирогом.
История их очень древняя. Существует теория, что это было блюдо кочевников — ведь просто "спрятать" начинку из мяса, овощей и сыра в тесто и запечь. Такую выпечку было удобно брать с собой в путь, чтобы утолить голод. Осетинские пироги существуют с разными начинками, но сегодня вместе с Gurman приготовим именно с мясом
Как приготовить осетинский мясной пирог
Ингредиенты:
- 2 ст. пшеничной муки;
- 1 кг баранины;
- 1 ст. кефира средней жирности;
- 1/3 стручка чили;
- 20 грамм живых дрожжей;
- 1 ст. л. сахара;
- полстакана мясного бульона и жирного молока;
- 1 среднее яйцо;
- чеснок по своему вкусу;
- 2,5 ст. л. масла;
- большая головка лука;
- 1 ст. л. нарезанной кинзы;
- соль;
- сливочное масло.
Способ приготовления:
- Для приготовления тесто нужно соединить щепотку муки, все подогретое молоко и измельченные живые дрожжи. Смесь нужно оставить на 15 минут.
- В массу добавить муку и не холодный кефир, яйцо, соль и влить масло. Оставить тесто в час в духовке, разогретой до 30°С.
- Мясо мелко нарезать и смешать с измельченной кинзой и с солью. Добавить тертый лук и нарезанный маленькими кусочками перец. Влить охлажденный бульон.
- Разделяем тесто на три пласта. На каждый выкладывается начинка, после чего его края скрепляются внутри. Полученный пирог нужно раскатать и ножом на поверхности нарисовать любой узор – это даст выход пару.
- Выпекать пироги следует 20 – 25 минут в очень горячем духовом шкафу. Готовое лакомство смазать сливочным маслом.
Если вы любитель мясных блюд, попробуйте знаменитый пастуший пирог. Вам точно придется по вкусу это традиционное английское блюдо.