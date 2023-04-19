Як розвантажитися після свят: простий рецепт дієтичного супу з рисом та лимоном

Небагато часу — і неймовірний суп готовий

Після великодніх свят із гуляннями можна влаштувати собі розвантажувальний день. Допоможе нам у цьому легкий суп, що відновлює.

Така страва на курячому бульйоні з рисом і лимоном за рецептом Uaportal виходить дуже ситною та вітамінною. Таку дієтичну страву дуже швидко приготувати, а їсти її можна в будь-яких кількостях.

Як приготувати диєтичний суп з рисом і лимоном

Інгредієнти:

курячі стегенця, крила або філе — 2 шт.;

морква – 2 шт.;

цибуля – 2 шт.;

селера (корінь) – 1 шт.;

лимон – 1 шт.;

рис – 1/2 склянки;

петрушка та кріп – по 3-4 гілочки;

сіль та мелений чорний перець — по 1/4 чайної ложки.

Спосіб приготування:

З курки зваріть бульйон, щоб вийшло два літри рідини. Процідіть бульйон у каструлю, м’ясо викладіть у тарілку, щоб охололо. Додайте в бульйон покриті великими шматками моркву, цибулю, корінь селери та варіть під кришкою 35-50 хв. Коли овочі стануть м’якими, дістаньте на окрему тарілку, а в бульйон вкиньте рис і варіть 10 хвилин під кришкою. Відварені овочі та м’ясо подрібніть блендером і додайте в рис. З лимона вичавте сік, петрушку і кріп помийте, висушіть і покришіть дрібно. Сік лимона та зелень додайте в суп, посоліть і поперчіть і проваріть ще 1-2 хвилини.

У післявеликодні дні вас також може врятувати картопляний крем-суп із цибулею. Всього за півгодини можна приготувати чудову страву.