Як розвантажитися після свят: простий рецепт дієтичного супу з рисом та лимоном
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Небагато часу — і неймовірний суп готовий
Після великодніх свят із гуляннями можна влаштувати собі розвантажувальний день. Допоможе нам у цьому легкий суп, що відновлює.
Така страва на курячому бульйоні з рисом і лимоном за рецептом Uaportal виходить дуже ситною та вітамінною. Таку дієтичну страву дуже швидко приготувати, а їсти її можна в будь-яких кількостях.
Як приготувати диєтичний суп з рисом і лимоном
Інгредієнти:
- курячі стегенця, крила або філе — 2 шт.;
- морква – 2 шт.;
- цибуля – 2 шт.;
- селера (корінь) – 1 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- рис – 1/2 склянки;
- петрушка та кріп – по 3-4 гілочки;
- сіль та мелений чорний перець — по 1/4 чайної ложки.
Спосіб приготування:
- З курки зваріть бульйон, щоб вийшло два літри рідини.
- Процідіть бульйон у каструлю, м’ясо викладіть у тарілку, щоб охололо. Додайте в бульйон покриті великими шматками моркву, цибулю, корінь селери та варіть під кришкою 35-50 хв.
- Коли овочі стануть м’якими, дістаньте на окрему тарілку, а в бульйон вкиньте рис і варіть 10 хвилин під кришкою.
- Відварені овочі та м’ясо подрібніть блендером і додайте в рис.
- З лимона вичавте сік, петрушку і кріп помийте, висушіть і покришіть дрібно. Сік лимона та зелень додайте в суп, посоліть і поперчіть і проваріть ще 1-2 хвилини.
У післявеликодні дні вас також може врятувати картопляний крем-суп із цибулею. Всього за півгодини можна приготувати чудову страву.