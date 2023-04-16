Що додати в суп замість картоплі: п’ять найкращих ідей

Завдяки цим продуктам ви приготуєте не менш смачну першу страву

Картопля – один із найважливіших продуктів на нашій кухні. Її можна подавати як самостійно страву, але картопля також важлива складова перших страв.

Однак багато хто відмовляється від картоплі з тих чи інших причин. Що можна додати в суп замість коренеплоду, з’ясовуємо разом із Рrostoway.

Чим можна замінити картоплю в супі

У сочевиці міститься велика кількість білка, що робить його "бажаним гостем" у нашому меню. Завдяки бобові супи виходять більш ситними та корисними.

Кабачки ідеально підходять для приготування смачних та корисних перших страв. Цей овоч зробить суп набагато кориснішим. Кабачки перед вживанням потрібно помити, почистити та подрібнити. Їх можна обсмажити або ж відправляти в суп у чистому вигляді.

Також у суп можна додати будь-яку заморожену овочеву суміш. Річ у тому, що заморожування дозволяє зберегти весь комплекс вітамінів та поживних речовин. Особливості виготовлення тієї чи іншої суміші виробник вказує на пакуванні.

За допомогою гарбуза можна приготувати смачний та корисний суп. Її можна попередньо обсмажити з цибулею та морквою, щоб смак став більш насиченим і цікавішим.

Також легко замінить картоплю у першій страві топінамбур – він має м’який нейтральний смак. До речі, цей продукт у супі відмінно поєднується з коренем селери.

А ви знали, що лавровий лист у супі краще не залишати? Його слід використовувати правильно.