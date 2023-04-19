Как разгрузиться после праздников: простой рецепт диетического супа с рисом и лимоном
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Немного времени — и невероятный суп готов
После пасхальных праздников с застольями можно устроить себе разгрузочный день. Поможет нам в этом легкий восстанавливающий суп.
Такое блюдо на курино бульоне с рисом и лимоном по рецепту Uaportal получается очень сытным и витаминным. Такое диетическое блюдо очень быстро приготовить, а есть его можно в любых количествах.
Как приготовить диетический суп с рисом и лимоном
Ингредиенты:
- куриные окорочка, крылья или филе – 2 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- лук – 2 шт.;
- сельдерей (корень) – 1 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- рис – 1/2 стакана;
- петрушка и укроп – по 3-4 веточки;
- соль и молотый черный перец — по 1/4 чайной ложки.
Способ приготовления:
- Из курицы сварите бульон, чтобы получилось два литра жидкости.
- Процедите бульон в кастрюлю, мясо выложите в тарелку, чтобы остыло. Добавьте в бульон покрытые крупными кусками морковь, лук, корень сельдерея и варите их под крышкой 35-50 мин.
- Когда овощи станут мягкими, достаньте их на отдельную тарелку, а в бульон вкиньте рис и варите 10 минут под крышкой.
- Отваренные овощи и мясо измельчите блендером и добавьте в рис.
- Из лимона выжмите сок, петрушку и укроп помойте, высушите и покрошите мелко. Сок лимона и зелень добавьте в суп, посолите и поперчите и проварите еще 1-2 минуты.
В послепасхальные дни вас также может спасти картофельный крем-суп с луком. Всего за полчаса можно приготовить потрясающее блюдо.