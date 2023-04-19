Как разгрузиться после праздников: простой рецепт диетического супа с рисом и лимоном

Немного времени — и невероятный суп готов

После пасхальных праздников с застольями можно устроить себе разгрузочный день. Поможет нам в этом легкий восстанавливающий суп.

Такое блюдо на курино бульоне с рисом и лимоном по рецепту Uaportal получается очень сытным и витаминным. Такое диетическое блюдо очень быстро приготовить, а есть его можно в любых количествах.

Как приготовить диетический суп с рисом и лимоном

Ингредиенты:

куриные окорочка, крылья или филе – 2 шт.;

морковь – 2 шт.;

лук – 2 шт.;

сельдерей (корень) – 1 шт.;

лимон – 1 шт.;

рис – 1/2 стакана;

петрушка и укроп – по 3-4 веточки;

соль и молотый черный перец — по 1/4 чайной ложки.

Способ приготовления:

Из курицы сварите бульон, чтобы получилось два литра жидкости. Процедите бульон в кастрюлю, мясо выложите в тарелку, чтобы остыло. Добавьте в бульон покрытые крупными кусками морковь, лук, корень сельдерея и варите их под крышкой 35-50 мин. Когда овощи станут мягкими, достаньте их на отдельную тарелку, а в бульон вкиньте рис и варите 10 минут под крышкой. Отваренные овощи и мясо измельчите блендером и добавьте в рис. Из лимона выжмите сок, петрушку и укроп помойте, высушите и покрошите мелко. Сок лимона и зелень добавьте в суп, посолите и поперчите и проварите еще 1-2 минуты.

В послепасхальные дни вас также может спасти картофельный крем-суп с луком. Всего за полчаса можно приготовить потрясающее блюдо.