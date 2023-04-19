Будуть хрумкі та ніжні: нереально смачний маринад для курячих ніжок

Маринад для курячих ніжок на грилі

Розповідаємо про простий і трішки пікантний маринад, що ідеально підійде до курячих ніжок. Він сподобається вам, якщо класичний медовий маринад для курятини для вас занадто солодкий.

Суміш спецій надає курячому м'ясу пряного аромату та гострого смаку, а лимонний сік вигідно врівноважує кислотність трави. Рецептом поділились на порталі "Шуба".

Інгредієнти:

Курячі ніжки — 800 г

Часник, зубчики — 3 шт

Оливкова олія — 50 мл

Сік лимонний — 30 мл

Паприка — 1 ч. л.

Мелений коріандр — 1 ч. л.

Перець чилі — 0.5 ч. л.

Сіль

Спосіб приготування:

Ніжки миємо, зачищаємо від жовтої шкіри біля суглоба, переглядаємо, чи немає залишків пір’я і обсушуємо на серветці. Часник чистимо та нарізаємо або пропускаємо через прес. Всі інгредієнти з’єднуємо у великій мисці, добре перемішуємо. Кладемо м'ясо у суміш і ще раз перемішуємо. Можна використати зіп-пакет.

М'ясо слід маринувати мінімум пів години, або, якщо є можливість, поставити його на ніч до холодильника. До ніжок, приготованих у цьому маринаді, спробуйте нереальний горіховий соус.