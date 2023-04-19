Обов’язковий після великодніх свят: неймовірний суп з копченостями (відео)
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Після святкувань завжди хочеться чогось наваристого і гарячого
Якщо у вас після Великодня залишились м’ясні страви для нарізки, такі як печене м’ясо, обов’язково приготуйте цей смачний суп з копченостями. Тип паче, що після калорійного святкування завжди хочеться чогось гарячого.
Суп дуже простий і наваристий. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Українська кухня".
Інгредієнти:
- 2,5 л води
- 5-6 шт. картоплі
- 500 г капусти
- 150 г копченої груднини
- 400 г шинки
- 1 шт. моркви
- 1 шт. цибулі
- 2 зубчики часнику
- 1 лавровий лист
- сіль, мелений перець до смаку
- зелень
Спосіб приготування:
- Ставимо на вогонь каструлю з водою, доводимо до кипіння. Коли закипить, додаємо дрібно нарізану картоплю.
- Поки вона вариться, готуємо засмажку для супу. На розігріту пательню викладаємо копчену грудинку, зарізану дрібним кубиком. Кілька хвилин обсмажуємо і додаємо нарізану кубиком шинку. Ще за 5 хвилин додаємо нарізані моркву та цибулю. Весь час приготування засмажки її слід помішувати кожна 30 секунд. Обсмажуємо, поки овочі не стануть м’якими.
- Додаємо вершки та зелень. Тушкуємо засмажку ще кілька хвилин.
- Коли картопля звариться, додаємо в каструлю натерту на грубу тертку капусту. Готуємо ще 5-7 хвилин і тоді додаємо засмажку та спеції.
- Все перемішуємо і ще кілька хвилин проварюємо. Смачніше буде, якщо після вимкнення вогню суп ще трішки постоїть.
Суп виходить дуже ароматним та гарячим. А якщо вже доїли паски, приготуйте до нього пікантні булочки з часником.