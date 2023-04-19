Обов’язковий після великодніх свят: неймовірний суп з копченостями (відео)

Після святкувань завжди хочеться чогось наваристого і гарячого

Якщо у вас після Великодня залишились м’ясні страви для нарізки, такі як печене м’ясо, обов’язково приготуйте цей смачний суп з копченостями. Тип паче, що після калорійного святкування завжди хочеться чогось гарячого.

Суп дуже простий і наваристий. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Українська кухня".

Інгредієнти:

2,5 л води

5-6 шт. картоплі

500 г капусти

150 г копченої груднини

400 г шинки

1 шт. моркви

1 шт. цибулі

2 зубчики часнику

1 лавровий лист

сіль, мелений перець до смаку

зелень

Спосіб приготування:

Ставимо на вогонь каструлю з водою, доводимо до кипіння. Коли закипить, додаємо дрібно нарізану картоплю. Поки вона вариться, готуємо засмажку для супу. На розігріту пательню викладаємо копчену грудинку, зарізану дрібним кубиком. Кілька хвилин обсмажуємо і додаємо нарізану кубиком шинку. Ще за 5 хвилин додаємо нарізані моркву та цибулю. Весь час приготування засмажки її слід помішувати кожна 30 секунд. Обсмажуємо, поки овочі не стануть м’якими. Додаємо вершки та зелень. Тушкуємо засмажку ще кілька хвилин. Коли картопля звариться, додаємо в каструлю натерту на грубу тертку капусту. Готуємо ще 5-7 хвилин і тоді додаємо засмажку та спеції. Все перемішуємо і ще кілька хвилин проварюємо. Смачніше буде, якщо після вимкнення вогню суп ще трішки постоїть.

Суп виходить дуже ароматним та гарячим. А якщо вже доїли паски, приготуйте до нього пікантні булочки з часником.