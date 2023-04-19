Обязателен после пасхальных праздников: невероятный суп с копченостями (видео)

После празднований всегда хочется чего-нибудь наваристого и горячего

Если после Пасхи у вас остались мясные блюда для нарезки, такие как печеное мясо, обязательно приготовьте этот вкусный суп с копченостями. Тем более, что после калорийного празднования всегда хочется чего-нибудь горячего.

Суп очень простой и наваристый. Рецептом поделились на ютуб-канале "Украинская кухня".

Ингредиенты:

2,5 л воды

5-6 шт. картофеля

500 г капусты

150 г копченой грудины

400 г ветчины

1 шт. моркови

1 шт. лука

2 зубчика чеснока

1 лавровый лист

соль, молотый перец по вкусу

зелень

Способ приготовления:

Ставим на огонь кастрюлю с водой, доводим до кипения. Когда закипит, добавляем мелко нарезанный картофель. Пока она варится, готовим поджарку для супа. На разогретую сковороду выкладываем копченую грудинку, зарезанную мелким кубиком. Несколько минут обжариваем и добавляем нарезанную кубиком ветчину. Еще через 5 минут добавляем нарезанные морковь и лук. Все время приготовления зажарки ее следует помешивать каждая 30 секунд. Обжариваем, пока овощи не станут мягкими. Добавляем сливки и зелень. Тушим зажарку еще несколько минут. Когда картофель сварится, добавляем в кастрюлю капусту, натертую на крупную терку. Готовим еще 5-7 минут и добавляем зажарку и специи. Все перемешиваем и еще несколько минут провариваем. Вкуснее будет, если после выключения огня суп еще немного постоит.

Суп получается очень ароматным и горячим. А если уже доели паски, приготовьте к нему пикантные булочки с чесноком.