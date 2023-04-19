Обязателен после пасхальных праздников: невероятный суп с копченостями (видео)
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После празднований всегда хочется чего-нибудь наваристого и горячего
Если после Пасхи у вас остались мясные блюда для нарезки, такие как печеное мясо, обязательно приготовьте этот вкусный суп с копченостями. Тем более, что после калорийного празднования всегда хочется чего-нибудь горячего.
Суп очень простой и наваристый. Рецептом поделились на ютуб-канале "Украинская кухня".
Ингредиенты:
- 2,5 л воды
- 5-6 шт. картофеля
- 500 г капусты
- 150 г копченой грудины
- 400 г ветчины
- 1 шт. моркови
- 1 шт. лука
- 2 зубчика чеснока
- 1 лавровый лист
- соль, молотый перец по вкусу
- зелень
Способ приготовления:
- Ставим на огонь кастрюлю с водой, доводим до кипения. Когда закипит, добавляем мелко нарезанный картофель.
- Пока она варится, готовим поджарку для супа. На разогретую сковороду выкладываем копченую грудинку, зарезанную мелким кубиком. Несколько минут обжариваем и добавляем нарезанную кубиком ветчину. Еще через 5 минут добавляем нарезанные морковь и лук. Все время приготовления зажарки ее следует помешивать каждая 30 секунд. Обжариваем, пока овощи не станут мягкими.
- Добавляем сливки и зелень. Тушим зажарку еще несколько минут.
- Когда картофель сварится, добавляем в кастрюлю капусту, натертую на крупную терку. Готовим еще 5-7 минут и добавляем зажарку и специи.
- Все перемешиваем и еще несколько минут провариваем. Вкуснее будет, если после выключения огня суп еще немного постоит.
Суп получается очень ароматным и горячим. А если уже доели паски, приготовьте к нему пикантные булочки с чесноком.