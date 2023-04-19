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Обязателен после пасхальных праздников: невероятный суп с копченостями (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Он согреет вас и даст отдых желудку
Он согреет вас и даст отдых желудку. Фото ukr.media

После празднований всегда хочется чего-нибудь наваристого и горячего

Если после Пасхи у вас остались мясные блюда для нарезки, такие как печеное мясо, обязательно приготовьте этот вкусный суп с копченостями. Тем более, что после калорийного празднования всегда хочется чего-нибудь горячего.

Суп очень простой и наваристый. Рецептом поделились на ютуб-канале "Украинская кухня".

Ингредиенты:

  • 2,5 л воды
  • 5-6 шт. картофеля
  • 500 г капусты
  • 150 г копченой грудины
  • 400 г ветчины
  • 1 шт. моркови
  • 1 шт. лука
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 лавровый лист
  • соль, молотый перец по вкусу
  • зелень

Способ приготовления:

  1. Ставим на огонь кастрюлю с водой, доводим до кипения. Когда закипит, добавляем мелко нарезанный картофель.
  2. Пока она варится, готовим поджарку для супа. На разогретую сковороду выкладываем копченую грудинку, зарезанную мелким кубиком. Несколько минут обжариваем и добавляем нарезанную кубиком ветчину. Еще через 5 минут добавляем нарезанные морковь и лук. Все время приготовления зажарки ее следует помешивать каждая 30 секунд. Обжариваем, пока овощи не станут мягкими.
  3. Добавляем сливки и зелень. Тушим зажарку еще несколько минут.
  4. Когда картофель сварится, добавляем в кастрюлю капусту, натертую на крупную терку. Готовим еще 5-7 минут и добавляем зажарку и специи.
  5. Все перемешиваем и еще несколько минут провариваем. Вкуснее будет, если после выключения огня суп еще немного постоит.

Суп получается очень ароматным и горячим. А если уже доели паски, приготовьте к нему пикантные булочки с чесноком.

Теги:
#Рецепт #Суп #Пасха