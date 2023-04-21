Картопля з квасолею та овочами: рецепт ситного обіду від шеф-кухаря
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Таким блюдом ви точно здивуєте своїх близьких
Картопля – один із головних інгредієнтів сучасних господинь. З неї готують супи, і млинці, і салати та гарніри, і, звичайно, всілякі гарячі страви на другу. Будь-які з них виходять смачними та дуже ситними.
Пюре – це одна з найпростіших страв із картоплі. Разом з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком спробуємо сьогодні його приготувати. Але не звичайну картоплю, а з маком та квасолею. Кожен інгредієнт додає особливу текстуру, і всі разом вони перетворюються просто на незабутню страву.
Як приготувати пюре з маком та квасолею.
Інгредієнти:
- 3-4 картоплі
- ½ склянки квасолі;
- 1 лавровий лист;
- 2 горошини запашного перцю;
- 3 ст. л. маку;
- 50 г вершкового масла;
- сіль та перець до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Почистьте і наріжте 3-4 картоплини. Закиньте їх у сотейник із підсоленою водою та зваріть. Для аромату додайте лавровий лист та ароматний перець.
- В іншій каструлі зваріть квасолю. За готовністю злийте відвар. За бажання можете взяти консервовану червону квасолю.
- Відвар із картоплі злийте в чашку (він вам ще знадобиться), а з сотейника викладіть лавровий лист і перець.
- Закиньте всю квасолю в картоплю, туди покладете вершкове масло і засипте мак.
- Добре перетріть картоплю, щоб усі інгредієнти розім’ялися. Регулюйте густоту пюре відваром картоплі, яку ви відставили у чашці.
Раніше "Телеграф" розповідав, чим можна замінити картоплю в супі. У вас вийдуть не менш смачні перші страви.