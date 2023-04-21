Картопля з квасолею та овочами: рецепт ситного обіду від шеф-кухаря

Таким блюдом ви точно здивуєте своїх близьких

Картопля – один із головних інгредієнтів сучасних господинь. З неї готують супи, і млинці, і салати та гарніри, і, звичайно, всілякі гарячі страви на другу. Будь-які з них виходять смачними та дуже ситними.

Пюре – це одна з найпростіших страв із картоплі. Разом з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком спробуємо сьогодні його приготувати. Але не звичайну картоплю, а з маком та квасолею. Кожен інгредієнт додає особливу текстуру, і всі разом вони перетворюються просто на незабутню страву.

Як приготувати пюре з маком та квасолею.

Інгредієнти:

3-4 картоплі

½ склянки квасолі;

1 лавровий лист;

2 горошини запашного перцю;

3 ст. л. маку;

50 г вершкового масла;

сіль та перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Почистьте і наріжте 3-4 картоплини. Закиньте їх у сотейник із підсоленою водою та зваріть. Для аромату додайте лавровий лист та ароматний перець. В іншій каструлі зваріть квасолю. За готовністю злийте відвар. За бажання можете взяти консервовану червону квасолю. Відвар із картоплі злийте в чашку (він вам ще знадобиться), а з сотейника викладіть лавровий лист і перець. Закиньте всю квасолю в картоплю, туди покладете вершкове масло і засипте мак. Добре перетріть картоплю, щоб усі інгредієнти розім’ялися. Регулюйте густоту пюре відваром картоплі, яку ви відставили у чашці.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим можна замінити картоплю в супі. У вас вийдуть не менш смачні перші страви.