Краще, ніж картопля фрі: рецепт ідеального "хрустика" до пива з самої лише цибулі
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Закуска, яка здивує оригінальною подачею
Зі звичайної цибулі, яку ви кладете, наприклад, в зелений борщ, можна приготувати незвичайну закуску. Страва здивує не тільки своїм смаком, але і оригінальною подачею.
Квітка з цибулі-фрі готується дуже просто і швидко, її не соромно приготувати навіть для гостей. Про рецепт розповіли на порталі Ukr.Media.
Інгредієнти:
- цибуля — 2 шт;
- яйце — 2шт;
- молоко — 100 мл;
- борошно — 200 гр;
- сіль, чорний перець, паприка — за смаком;
- рослинна олія для фритюру.
Спосіб приготування:
- Робимо на кожній цибулині 4 розрізи, не дорізаючи її до кінця. Заливаємо їх водою і залишаємо на 1 годину.
- Для панірування збиваємо яйця з молоком. Борошно з'єднуємо зі спеціями і перемішуємо.
- Коли цибулини полежали потрібну їм кількість часу у воді, дістаньте їх і добре просушіть. Скористайтесь паперовими рушниками.
- Коли цибуля висохне, обваляйте її в борошні так, щоб воно потрапило в усі розрізи. Після цього помістіть цибулину в яєчно-молочну суміш, а потім знову в борошно.
- Запаніровану цибулину обсмажуйте до золотистої скоринки у великій кількості розпеченої рослинної олії.
Подавайте цибулю фрі з кетчупом або улюбленим сирним соусом. Рослинну олію, що залишилася після приготування страви, можна використовувати кілька разів, або відфільтрувати і використовувати для смаження інших страв