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Краще, ніж картопля фрі: рецепт ідеального "хрустика" до пива з самої лише цибулі

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Дуже оригінальна закуска з цікавою подачею
Дуже оригінальна закуска з цікавою подачею. Фото Ням-ням за 5 хвилин

Закуска, яка здивує оригінальною подачею

Зі звичайної цибулі, яку ви кладете, наприклад, в зелений борщ, можна приготувати незвичайну закуску. Страва здивує не тільки своїм смаком, але і оригінальною подачею.

Квітка з цибулі-фрі готується дуже просто і швидко, її не соромно приготувати навіть для гостей. Про рецепт розповіли на порталі Ukr.Media.

Інгредієнти:

  • цибуля — 2 шт;
  • яйце — 2шт;
  • молоко — 100 мл;
  • борошно — 200 гр;
  • сіль, чорний перець, паприка — за смаком;
  • рослинна олія для фритюру.

Спосіб приготування:

  1. Робимо на кожній цибулині 4 розрізи, не дорізаючи її до кінця. Заливаємо їх водою і залишаємо на 1 годину.
  2. Для панірування збиваємо яйця з молоком. Борошно з'єднуємо зі спеціями і перемішуємо.
  3. Коли цибулини полежали потрібну їм кількість часу у воді, дістаньте їх і добре просушіть. Скористайтесь паперовими рушниками.
  4. Коли цибуля висохне, обваляйте її в борошні так, щоб воно потрапило в усі розрізи. Після цього помістіть цибулину в яєчно-молочну суміш, а потім знову в борошно.
  5. Запаніровану цибулину обсмажуйте до золотистої скоринки у великій кількості розпеченої рослинної олії.

Подавайте цибулю фрі з кетчупом або улюбленим сирним соусом. Рослинну олію, що залишилася після приготування страви, можна використовувати кілька разів, або відфільтрувати і використовувати для смаження інших страв

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#Рецепт #Закуска #Цибуля