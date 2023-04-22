Краще, ніж картопля фрі: рецепт ідеального "хрустика" до пива з самої лише цибулі

Закуска, яка здивує оригінальною подачею

Зі звичайної цибулі, яку ви кладете, наприклад, в зелений борщ, можна приготувати незвичайну закуску. Страва здивує не тільки своїм смаком, але і оригінальною подачею.

Квітка з цибулі-фрі готується дуже просто і швидко, її не соромно приготувати навіть для гостей. Про рецепт розповіли на порталі Ukr.Media.

Інгредієнти:

цибуля — 2 шт;

яйце — 2шт;

молоко — 100 мл;

борошно — 200 гр;

сіль, чорний перець, паприка — за смаком;

рослинна олія для фритюру.

Спосіб приготування:

Робимо на кожній цибулині 4 розрізи, не дорізаючи її до кінця. Заливаємо їх водою і залишаємо на 1 годину. Для панірування збиваємо яйця з молоком. Борошно з'єднуємо зі спеціями і перемішуємо. Коли цибулини полежали потрібну їм кількість часу у воді, дістаньте їх і добре просушіть. Скористайтесь паперовими рушниками. Коли цибуля висохне, обваляйте її в борошні так, щоб воно потрапило в усі розрізи. Після цього помістіть цибулину в яєчно-молочну суміш, а потім знову в борошно. Запаніровану цибулину обсмажуйте до золотистої скоринки у великій кількості розпеченої рослинної олії.

Подавайте цибулю фрі з кетчупом або улюбленим сирним соусом. Рослинну олію, що залишилася після приготування страви, можна використовувати кілька разів, або відфільтрувати і використовувати для смаження інших страв