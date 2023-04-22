Лучше, чем картофель фри: рецепт идеального "хрустика" к пиву из одного лука
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Закуска, которая удивит гостей и вкусом, и подачей
Из обыкновенного лука, который вы кладете, например, в зеленый борщ, можно приготовить необычную закуску. Блюдо удивит не только своим вкусом, но и оригинальной подачей.
Цветок из лука-фри готовится очень просто и быстро, его не стыдно приготовить даже для гостей. О рецепте рассказали на портале Ukr.Media.
Ингредиенты:
- лук – 2 шт;
- яйцо — 2шт;
- молоко – 100 мл;
- мука — 200 гр;
- соль, черный перец, паприка – по вкусу;
- растительное масло для фритюра.
Способ приготовления:
- Делаем на каждой луковице 4 разреза, не дорезая ее до конца. Заливаем их водой и оставляем на 1 час.
- Для панировки взбиваем яйца с молоком. Муку соединяем со специями и перемешиваем.
- Когда луковицы полежали нужное количество времени в воде, достаньте их и хорошо просушите. Воспользуйтесь бумажными полотенцами.
- Когда лук высохнет, обваляйте его в муке так, чтобы она попала во все разрезы. После этого поместите луковицу в яично-молочную смесь, а затем снова в муку.
- Запанированную луковицу обжаривайте до золотистой корочки в большом количестве раскаленного растительного масла.
Подавайте лук фри с кетчупом или любимым сырным соусом. Растительное масло, оставшееся после приготовления блюда, можно использовать несколько раз, или отфильтровать и использовать для жарки других блюд.