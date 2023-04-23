Простий рецепт — і ресторанний результат: готуємо смажену картоплю з ковбасками по-італійськи

Від такої страви неможливо відмовитись

Картопля і ковбаса — одні з продуктів, що найбільш вживаються. Якщо вони є у вас у холодильнику, то голод точно не страшний. Можна просто посмажити чи зварити картоплю та зробити смачні бутерброди з ковбасою, а можна шляхи іншим шляхом та зробити на основі цих продуктів смачні страви.

Італійці люблять готувати wurstel e patate — смажену картоплю з ковбасками. Ковбаски нарізають невеликими шматочками та обсмажують разом із нарізаною кубиками картоплею та цибулею. Страву приправляють сіллю, перцем та іншими спеціями та травами. Рецепт Shuba дозволяє насолодитися простою та смачною стравою, яка готується всього за півгодини.

Як приготувати смажену картоплю з ковбасками по-італійськи

Інгредієнти на 4 порції:

картопля — 4 шт.;

ковбаски — 300 г;

цибуля ріпчаста — 1/2 шт.;

олія оливкова Extra Virgin — 40 мл;

сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування:

Очистіть, помийте та наріжте картоплю часточками та залиште її у воді. Зробіть те саме з цибулею. У великій сковороді на середньому вогні розігрійте олію. Шматочки картоплі обсушіть за допомогою паперового рушника. Викладіть у сковороду нарізану картоплю та цибулю і готуйте близько 7-10 хвилин, перемішуючи, поки вони не стануть золотистими та м’якими. Наріжте ковбаски кружальцями та додайте до картоплі. Смажте ще 5-7 хвилин, помішуючи, до золотаво-коричневого кольору. Приправте страву сіллю та перцем і подавайте гарячим.

До речі, італійці чудово вміють готувати пасту. Завдяки їхнім лайфхакам ця страва виходить приголомшливою.