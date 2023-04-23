Простой рецепт - и ресторанный результат: готовим жареный картофель с колбасками по-итальянски

От такого блюда невозможно отказаться

Картофель и колбаса – одни из самых широко употребляемых продуктов. Если они есть у вас в холодильнике, то голод точно не страшен. Можно просто пожарить или сварить картошку и сделать вкусные бутерброды с колбасой, а можно пути другим путем и сделать на основе этих продуктов вкусные блюда.

Итальянцы любят готовить wurstel e patate — жареный картофель с колбасками. Колбаски нарезают небольшими кусочками и обжаривают вместе с нарезанным кубиками картофелем и луком. Блюдо приправляют солью, перцем и другими специями и травами. Рецепт Shuba позволяет насладиться простым и вкусным блюдом, которое готовится всего за полчаса.

Как приготовить жареный картофель с колбасками по-итальянски

Ингредиенты на 4 порции:

картофель — 4 шт.;

колбаски — 300 г;

лук репчатый — 1/2 шт.;

масло оливковое Extra Virgin — 40 мл;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите, помойте и нарежьте картофель дольками и оставьте его в воде. Сделайте то же с луком. В большой сковороде на среднем огне разогрейте масло. Кусочки картофеля обсушите с помощью бумажного полотенца. Выложите в сковороду нарезанный картофель и лук и готовьте около 7-10 минут, перемешивая, пока они не станут золотистыми и мягкими. Нарежьте колбаски кружочками и добавьте в картофель. Жарьте еще 5-7 минут, помешивая, до золотисто-коричневого цвета. Приправьте блюдо солью и перцем и подавайте горячим.

Кстати, итальянцы великолепно умеют готовить пасту. Благодаря их лайфхакам это блюдо получается потрясающим.