Простой рецепт - и ресторанный результат: готовим жареный картофель с колбасками по-итальянски
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От такого блюда невозможно отказаться
Картофель и колбаса – одни из самых широко употребляемых продуктов. Если они есть у вас в холодильнике, то голод точно не страшен. Можно просто пожарить или сварить картошку и сделать вкусные бутерброды с колбасой, а можно пути другим путем и сделать на основе этих продуктов вкусные блюда.
Итальянцы любят готовить wurstel e patate — жареный картофель с колбасками. Колбаски нарезают небольшими кусочками и обжаривают вместе с нарезанным кубиками картофелем и луком. Блюдо приправляют солью, перцем и другими специями и травами. Рецепт Shuba позволяет насладиться простым и вкусным блюдом, которое готовится всего за полчаса.
Как приготовить жареный картофель с колбасками по-итальянски
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель — 4 шт.;
- колбаски — 300 г;
- лук репчатый — 1/2 шт.;
- масло оливковое Extra Virgin — 40 мл;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите, помойте и нарежьте картофель дольками и оставьте его в воде. Сделайте то же с луком. В большой сковороде на среднем огне разогрейте масло. Кусочки картофеля обсушите с помощью бумажного полотенца.
- Выложите в сковороду нарезанный картофель и лук и готовьте около 7-10 минут, перемешивая, пока они не станут золотистыми и мягкими.
- Нарежьте колбаски кружочками и добавьте в картофель. Жарьте еще 5-7 минут, помешивая, до золотисто-коричневого цвета. Приправьте блюдо солью и перцем и подавайте горячим.
Кстати, итальянцы великолепно умеют готовить пасту. Благодаря их лайфхакам это блюдо получается потрясающим.