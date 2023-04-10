Зачем добавлять соду в картофель: хитрость, которую знают не все

Один ингредиент сделает ваше блюдо идеальным

Картофель — один из главных продуктов на нашей кухне. Из него можно приготовить невероятное количество блюд — от любимого пюре до невероятных вареников и пирогов. Но картофель весьма привередлив: здесь важно правильно его приготовить.

Оказывается, чтобы улучшить любимое блюдо, достаточно взять лишь один продукт. Что поможет приготовить вкусный запеченный картофель, разберемся с "Главредом".

Как приготовить вкусный запеченный картофель

Оказывается, лучший запеченный картофель получится именно с использованием соды. Именно этот продукт сделает его мягким, но в то же время хрустящем.

Дело в том, что перед запеканием картофель необходимо отварить. На этом этапе и необходима сода — с расчета 0,5 ч. л. соды на 1-1,5 кг почищенного картофеля. Именно благодаря этому благодаря соде из картофеля уйдет крахмал и ваше блюдо при запекании будет с идеальной хрустящей корочкой.

Когда картофель во время варки станет мягким, слейте воду.

Затем мелко нарежьте розмарин и чеснок. Обжарьте их на сковороде с оливковым маслом до слегка золотистого цвета.

Застелите противень пергаментной бумагой и выложите на него картофель, сверху полейте маслом, на котором жарились специи. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут. Перемешайте и еще оставьте в духовке до появления хрустящей корочки.

Готовый картофель выложите в миску. Добавьте к нему поджаренный розмарин и чеснок, хорошо перемешайте.

Кстати, "Телеграф" делился рецептами блюд, которые можно приготовить из вчерашнего пюре. Попробуйте — это невероятно вкусно.