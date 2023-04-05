Что такое al dente и нужно ли мыть макароны: как готовят пасту итальянцы

Так они будут еще вкуснее

Просто отваренные в подсоленной воде макароны и заправленные любым маслом – это уже самое вкусное и питательное блюдо. Их вкус можно разнообразить соусом или сыром, мясом или фаршем. Макароны хорошо сочетаются и с овощами, или их можно посыпать сахаром или сделать запеканку.

Главное – прочесть на этикетке время приготовления и четко его соблюдать, чтобы макароны не разварились. Благодаря маленьким хитростям от Smak наша паста получится идеальной.

Как правильно варить макароны

Для варки макарон выбирайте толстостенную кастрюлю. Помните: ее необходимо наполнить водой примерно на 2/3.

Рассчитывайте правильно: на каждые 100 г макарон должно приходиться не менее 1 л воды. В ином случае рискуете получить клейкий продукт.

Помните: солим не макароны, солим воду, когда она начинает закипать. Количество соли – 10 грамм на 1 литр воды.

Макароны необходимо опускать только в бурно кипящую воду. Огонь под кастрюлей должен быть максимальным. Сразу после этого накройте кастрюлю крышкой секунд на 30, чтобы вода опять начала кипеть. Как только вода закипит, снимите крышку и убавьте огонь.

Не забудьте перемешать макароны после того, как добавите их в кастрюлю и во время всего процесса приготовления. Лучше всего это делать деревянной ложкой.

Время варки макарон обычно указано на упаковке. За 2-3 минуты попробуйте макароны. Они должны быть мягкими и не иметь мучнистого слоя на месте прикуса. Самые любимые макароны итальянцев — как раз al dente.

С готовых макарон не надо сливать всю воду, иначе они пересохнут. Просто отлейте 2-3 ложки воды, в которой варились макароны, откиньте их на дуршлаг, переложите в кастрюлю и добавьте оставленный бульон. Кстати, дуршлаг желательно перед использованием нагреть — в ином случае он может забрать тепло из макарон.

Макароны подавайте на стол в горячем виде, желательно на подогретых тарелках. Поэтому соус готовьте до приготовления макарон, чтобы они не успели остыть. Добавьте свой любимый соус и дайте время погреться макаронам вместе с соусом