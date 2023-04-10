Навіщо додавати соду до картоплі: хитрість, яку знають не всі

Один інгредієнт зробить вашу страву ідеальною

Картопля – один із головних продуктів на нашій кухні. З нього можна приготувати неймовірну кількість страв від улюбленого пюре до неймовірних вареників і пирогів. Але картопля дуже вибаглива: тут важливо правильно її приготувати.

Виявляється, щоб покращити улюблену страву, достатньо взяти лише один продукт. Що допоможе приготувати смачну запечену картоплю, розберемося з "Главредом".

Як приготувати смачну запечену картоплю

Виявляється, найкраща запечена картопля вийде саме з використанням соди. Саме цей продукт зробить його м’яким, але водночас хрумким.

Річ у тому, що перед запіканням картоплю потрібно відварити. На цьому етапі й потрібна сода — з розрахунку 0,5 ч. л. соди на 1-1,5 кг почищеної картоплі. Саме завдяки цьому завдяки соді з картоплі піде крохмаль і ваша страва при запіканні буде з ідеальною хрусткою скоринкою.

Коли картопля під час варіння стане м’якою, злийте воду.

Потім дрібно наріжте розмарин та часник. Обсмажте їх на сковороді з оливковою олією до золотистого кольору.

Застеліть лист пергаментним папером і викладіть на нього картоплю, зверху полийте маслом, на якому смажилися спеції. Запікайте в духовці за температури 180 градусів протягом 20 хвилин. Перемішайте і залиште в духовці до появи скоринки.

Готову картоплю викладіть у миску. Додайте до нього підсмажений розмарин та часник, добре перемішайте.

До речі, "Телеграф" ділився рецептами страв, які можна приготувати із вчорашнього пюре. Спробуйте це неймовірно смачно.