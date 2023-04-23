Найкраще, що можна приготувати з консервою: рецепт смачної бюджетної закуски

Смачно – не означає дорого

Намазки — найпопулярніший і іноді такий необхідний перекус зі шматочком свіжого хліба. Це універсальна страва — вона підходить і для перекушування, і для святкового столу.

Серед різноманітних намазок для хліба та тостів намазка з сардинами користується найбільшою популярністю завдяки своїй ситності та смаковим якостям. За рецептом Рrostoway готувати таку приголомшливу закуску зовсім нескладно. Для цього достатньо лише змішати всі інгредієнти, заправити майонезом та насолоджуватися смачною стравою.

Як приготувати намазку з сардинами

Інгредієнти:

сардини у томаті – 1 б.;

плавлений сирок — 1 шт.;

курячі яйця – 3 шт.;

майонез – 3 ст.

Спосіб приготування:

Злийте соус консерви. Рибу розімніть у мисці вилкою. Плавлений сир натріть на тертці та додайте в сардини. Якщо важко натирати сир, відправте його ненадовго в морозильник. Курячі яйця потрібно відварити в круту, охолодити та натерти на тертці. Додайте в загальну суміш разом з майонезом. Посоліть і поперчіть за бажанням. Намазка готова. Пробуйте з улюбленим хлібом чи грінками.

На ранок можна приготувати смачну та корисну намазку з тунцем. Така страва стане чудовим швидким сніданком для вас та вашої родини.