Лучшее, что можно приготовить с консервой: рецепт вкусной бюджетной закуски
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Вкусно — не значит дорого
Намазки — самый популярный и иногда такой необходимый перекус с кусочком свежего хлеба. Это универсальное блюдо — оно подходит и для перекуса, и для праздничного стола.
Среди всевозможных намазок для хлеба и тостов намазка с сардинами пользуется самой большой популярностью благодаря своей сытности и вкусовым качествам. По рецепту Рrostoway готовить такую потрясающую закуску совершенно несложно. Для этого достаточно лишь смешать все ингредиенты, заправить майонезом и наслаждаться вкусным блюдом.
Как приготовить намазку с сардинами
Ингредиенты:
- сардины в томате – 1 б.;
- плавленый сырок — 1 шт.;
- куриные яйца – 3 шт.;
- майонез – 3 ст.л.
Способ приготовления:
- Слейте соус консервы. Рыбу разомните в миске вилкой. Плавленый сырок натрите на терке и добавьте в сардины. Если тяжело натирать сырок, подморозьте его немного.
- Куриные яйца нужно отварить в крутую, охладить и натереть на терке. Добавьте в общую смесь вместе с майонезом.
- Посолите и поперчите по желанию.
- Намазка готова. Пробуйте с любимым хлебом или гренками.
На утро можно приготовить вкусную и полезную намазку с тунцом. Такое блюдо станет отличным быстрым завтраком для вас и вашей семьи.