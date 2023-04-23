Лучшее, что можно приготовить с консервой: рецепт вкусной бюджетной закуски

Вкусно — не значит дорого

Намазки — самый популярный и иногда такой необходимый перекус с кусочком свежего хлеба. Это универсальное блюдо — оно подходит и для перекуса, и для праздничного стола.

Среди всевозможных намазок для хлеба и тостов намазка с сардинами пользуется самой большой популярностью благодаря своей сытности и вкусовым качествам. По рецепту Рrostoway готовить такую потрясающую закуску совершенно несложно. Для этого достаточно лишь смешать все ингредиенты, заправить майонезом и наслаждаться вкусным блюдом.

Как приготовить намазку с сардинами

Ингредиенты:

сардины в томате – 1 б.;

плавленый сырок — 1 шт.;

куриные яйца – 3 шт.;

майонез – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Слейте соус консервы. Рыбу разомните в миске вилкой. Плавленый сырок натрите на терке и добавьте в сардины. Если тяжело натирать сырок, подморозьте его немного. Куриные яйца нужно отварить в крутую, охладить и натереть на терке. Добавьте в общую смесь вместе с майонезом. Посолите и поперчите по желанию. Намазка готова. Пробуйте с любимым хлебом или гренками.

На утро можно приготовить вкусную и полезную намазку с тунцом. Такое блюдо станет отличным быстрым завтраком для вас и вашей семьи.