Та сама бабусина підлива: рецепт гуляшу, який поверне вас у дитинство

Страва, яка подобається і дорослим, і дітям

І у смаженого, і у вареного м’яса є як шанувальники, так і вороги. На користь кожної точки зору можна навести безліч доказів та аргументів: смажене м’ясо часом стає дуже шкідливим, а варене – "гумовим" і абсолютно несмачним.

Якщо поки ви не визначилися, як краще готувати м’ясо, пропонуємо рецепт гуляшу за "Бабусиними рецептами". Нарізане кубиками тушковане м’ясо з підливою підходить для сімейного обіду і дуже подобається дорослим та дітям.

Як приготувати гуляш

Інгредієнти:

яловичина – 750 г;

цибуля ріпчаста — 1,5 шт.;

сіль — 1,5 ч. л.;

морква – ½ шт.;

вода – 1400 мл;

соняшникова олія – 25 мл;

цукор — ½ ч. л.;

борошно — 1,5 ст. л.;

чорний мелений перець – 1 ч. л.;

лавровий лист – 2 шт.;

томатна паста – ст. л.

Спосіб приготування:

М’ясо потрібно нарізати на великі кубики та обсмажити на олії на сковороді. При середньому вогні слід дочекатися, доки з яловичини вийде вся волога. Цибулю нарізати дрібними кубиками, обсмажити разом із яловичиною до м’якості. Подрібнити на тертці моркву, додати до цибулі та м’яса, перемішати. До овочів із м’ясом додати томатну пасту, перемішати. У сковороду із цією сумішшю вилити 750 мл теплої води. До м’ясної суміші додати цукор, ложку солі, чорний мелений перець. Додаємо лаврове листя, накриваємо кришкою і гасимо на слабкому вогні протягом години. Борошно змішуємо з 50 мл води, виливаємо в гуляш і перемішуємо. Тушкуємо гуляш під кришкою ще півгодини.

Страва готова, можна подавати на стіл. Найкраще він підходить до картопляного пюре.