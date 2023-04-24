Та сама бабусина підлива: рецепт гуляшу, який поверне вас у дитинство
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Страва, яка подобається і дорослим, і дітям
І у смаженого, і у вареного м’яса є як шанувальники, так і вороги. На користь кожної точки зору можна навести безліч доказів та аргументів: смажене м’ясо часом стає дуже шкідливим, а варене – "гумовим" і абсолютно несмачним.
Якщо поки ви не визначилися, як краще готувати м’ясо, пропонуємо рецепт гуляшу за "Бабусиними рецептами". Нарізане кубиками тушковане м’ясо з підливою підходить для сімейного обіду і дуже подобається дорослим та дітям.
Як приготувати гуляш
Інгредієнти:
- яловичина – 750 г;
- цибуля ріпчаста — 1,5 шт.;
- сіль — 1,5 ч. л.;
- морква – ½ шт.;
- вода – 1400 мл;
- соняшникова олія – 25 мл;
- цукор — ½ ч. л.;
- борошно — 1,5 ст. л.;
- чорний мелений перець – 1 ч. л.;
- лавровий лист – 2 шт.;
- томатна паста – ст. л.
Спосіб приготування:
- М’ясо потрібно нарізати на великі кубики та обсмажити на олії на сковороді. При середньому вогні слід дочекатися, доки з яловичини вийде вся волога.
- Цибулю нарізати дрібними кубиками, обсмажити разом із яловичиною до м’якості. Подрібнити на тертці моркву, додати до цибулі та м’яса, перемішати.
- До овочів із м’ясом додати томатну пасту, перемішати. У сковороду із цією сумішшю вилити 750 мл теплої води.
- До м’ясної суміші додати цукор, ложку солі, чорний мелений перець. Додаємо лаврове листя, накриваємо кришкою і гасимо на слабкому вогні протягом години.
- Борошно змішуємо з 50 мл води, виливаємо в гуляш і перемішуємо. Тушкуємо гуляш під кришкою ще півгодини.
Страва готова, можна подавати на стіл. Найкраще він підходить до картопляного пюре.