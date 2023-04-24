Та самая бабушкина подлива: рецепт гуляша, который вернет вас в детство
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Блюдо, которое нравится и взрослым, и детям
И у жареного, и у вареного мяса есть как поклонники, так и враги. В пользу каждой точки зрения можно привести множество доказательств и аргументов: жареное мясо порой становится очень вредным, а вареное – "резиновым" и совершенно безвкусным.
Если пока вы не определились, как лучше готовить мясо, предлагаем рецепт гуляша по "Бабушкиным рецептам". Нарезанное кубиками тушеное мясо с подливкой подходит для семейного обеда и очень нравится взрослым и детям.
Как приготовить гуляш
Ингредиенты:
- говядина – 750 г;
- лук репчатый – 1,5 шт.;
- соль – 1,5 ч. л.;
- морковь – ½ шт.;
- вода – 1400 мл;
- подсолнечное масло – 25 мл;
- сахар – ½ ч. л.;
- мука – 1,5 ст. л.;
- черный молотый перец – 1 ч. л.;
- лавровый лист – 2 шт.;
- томатная паста – ст. л.
Способ приготовления:
- Мясо нужно порезать на большие кубики и обжарить на масле на сковороде. При среднем огне следует дождаться, пока из говядины выйдет вся влага.
- Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить вместе с говядиной до мягкости. Измельчить на терке морковь, добавить к луку и мясу, перемешать.
- К овощам с мясом добавить томатную пасту, перемешать. В сковороду с этой смесью вылить 750 мл теплой воды.
- В мясную смесь добавить сахар, ложку соли, черный молотый перец. Добавляем лавровые листья, накрываем крышкой и тушим на слабом огне в течение часа.
- Муку смешиваем с 50 мл воды, выливаем в гуляш и перемешиваем. Оставляем гуляш под крышкой тушиться еще на полчаса.
Блюдо готово, можно подавать на стол. Лучше всего он подходит к картофельному пюре.