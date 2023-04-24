Та самая бабушкина подлива: рецепт гуляша, который вернет вас в детство

Блюдо, которое нравится и взрослым, и детям

И у жареного, и у вареного мяса есть как поклонники, так и враги. В пользу каждой точки зрения можно привести множество доказательств и аргументов: жареное мясо порой становится очень вредным, а вареное – "резиновым" и совершенно безвкусным.

Если пока вы не определились, как лучше готовить мясо, предлагаем рецепт гуляша по "Бабушкиным рецептам". Нарезанное кубиками тушеное мясо с подливкой подходит для семейного обеда и очень нравится взрослым и детям.

Как приготовить гуляш

Ингредиенты:

говядина – 750 г;

лук репчатый – 1,5 шт.;

соль – 1,5 ч. л.;

морковь – ½ шт.;

вода – 1400 мл;

подсолнечное масло – 25 мл;

сахар – ½ ч. л.;

мука – 1,5 ст. л.;

черный молотый перец – 1 ч. л.;

лавровый лист – 2 шт.;

томатная паста – ст. л.

Способ приготовления:

Мясо нужно порезать на большие кубики и обжарить на масле на сковороде. При среднем огне следует дождаться, пока из говядины выйдет вся влага. Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить вместе с говядиной до мягкости. Измельчить на терке морковь, добавить к луку и мясу, перемешать. К овощам с мясом добавить томатную пасту, перемешать. В сковороду с этой смесью вылить 750 мл теплой воды. В мясную смесь добавить сахар, ложку соли, черный молотый перец. Добавляем лавровые листья, накрываем крышкой и тушим на слабом огне в течение часа. Муку смешиваем с 50 мл воды, выливаем в гуляш и перемешиваем. Оставляем гуляш под крышкой тушиться еще на полчаса.

Блюдо готово, можно подавать на стол. Лучше всего он подходит к картофельному пюре.