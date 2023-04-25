Таке не спробуєте у найближчому ресторані: незвичайний рецепт салату у банані

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Відвареною яловичий язик вважається делікатесом. Він дуже смачний, ніжний, поживний і є чудовим інгредієнтом для салатів.

Сьогодні ми й приготуємо одну з таких страв. Cалат з язика, яєць, оливок та майонезу в банані за рецептом Shuba не тільки має незвичайний вигляд, а й чудовий смак. Поєднання солодких та солоних інгредієнтів – головне в цій страві. Правильний контраст між нейтральними яйцями та язиком, солодким бананом, солонуватими оливками та пікантним майонезом здивує ваші смакові рецептори.

Як приготувати салат у банані

Інгредієнти на 4 порції:

банан — 2 шт.;

яловича мова — 200 г;

яйця — 2 шт.;

оливки без кісточок — 40 г;

майонез — 100 г;

сіль, перець, зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Язик помийте і зваріть у підсоленій воді протягом 60 хвилин. Потім облийте холодною водою, очистьте і подрібніть. Яйця зваріть круто, охолодіть, очистьте і дрібно наріжте. Оливки наріжте кружальцями. Банани помийте, обсушіть, розріжте вздовж навпіл. Дістаньте м’якоть і наріжте кубиками. Поєднайте язик, яйця, банани, оливки, майонез. Посоліть, поперчіть та перемішайте. Начиніть салатом бананові "човники", прикрасьте оливками та зеленню.

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