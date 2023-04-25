Рецепт, після якого буде нецікавим інший маринад: готуємо шашлик на молоці
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Шашлик – це просто!
Настала весна, а з нею і час вилазок на природу. Кулінари вже походжають ринками, обираючи м’ясо і перебираючи в голові рецепти маринадів.
Але навіть серед експертів мало хто намагався використати як маринад молоко. І дуже дарма — такий шашлик вийде дуже м’яким та соковитим. Vazhnoznat рекомендує для такого варіанту маринаду брати або свинину, або курятину — тоді молоко надає м’ясу м’якості та ніжності.
Як приготувати шашлик на молоці.
Інгредієнти:
- 1,5-2 кг м’яса для шашлику;
- 1 л молока;
- 2 цибулини;
- сіль, перець, спеції на смак.
Спосіб приготування:
- Для початку необхідно ретельно підготувати м’ясо — вимити, просушити, видалити прожилки.
- Потім нарізати м’ясо невеликими шматочками, перекласти в глибоку миску, посолити, поперчити, додати улюблені спеції.
- Повністю залити м’ясо молоком, накрити харчовою плівкою і відправити маринуватися в холодильник на 3-4 години.
- Поки маринується м’ясо, нарізати цибулю кільцями.
- Надягти м’ясо і цибулю на шпажки. Запікати шашлик до появи золотистої хрусткої скоринки. Під час запікання необхідно періодично поливати м’ясо молочним маринадом — тоді воно вийде особливо ніжним.
До речі, приготувати шашлик без маринаду за 15 хвилин реально. Для цього вам не потрібно бігати по магазинах і купувати продукти, а потім поратися довго на кухні.