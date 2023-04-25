Рецепт, после которого будет неинтересен другой маринад: готовим шашлык на молоке
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Шашлык — это просто!
Пришла весна, а с ней и пора вылазок на природу. Кулинары уже прохаживаются по рынкам, выбирая мясо и перебирая в голове рецепты маринадов.
Но даже среди экспертов мало кто пытался использовать в качестве маринада молоко. И очень зря — такой шашлык получится очень мягким и сочным. Vazhnoznat рекомендует для такого варианта маринада брать либо свинину, либо курятину — тогда молоко придает мясу мягкость и нежность.
Как приготовить шашлык на молоке
Ингредиенты:
- 1,5–2 кг мяса для шашлыка;
- 1 л молока;
- 2 луковицы;
- соль, перец, специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Для начала необходимо тщательно подготовить мясо — вымыть, просушить, удалить прожилки.
- Затем следует нарезать мясо небольшими кусочками, переложить в глубокую миску, посолить, поперчить, добавить любимые специи.
- Полностью залить мясо молоком, накрыть пищевой пленкой и отправить мариноваться в холодильник на 3–4 часа.
- Пока маринуется мясо, нарезать лук кольцами.
- Надеть мясо и лук на шпажки. Запекать шашлык до появления золотистой хрустящей корочки. Во время запекания необходимо периодически поливать мясо молочным маринадом — тогда оно получится особенно нежным.с
Кстати, приготовить шашлык без маринада за 15 минут — реально. Для этого вам не нужно бегать по магазинам и покупать продукты, а потом возиться долго на кухне.