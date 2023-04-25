Рецепт, после которого будет неинтересен другой маринад: готовим шашлык на молоке

Шашлык — это просто!

Пришла весна, а с ней и пора вылазок на природу. Кулинары уже прохаживаются по рынкам, выбирая мясо и перебирая в голове рецепты маринадов.

Но даже среди экспертов мало кто пытался использовать в качестве маринада молоко. И очень зря — такой шашлык получится очень мягким и сочным. Vazhnoznat рекомендует для такого варианта маринада брать либо свинину, либо курятину — тогда молоко придает мясу мягкость и нежность.

Как приготовить шашлык на молоке

Ингредиенты:

1,5–2 кг мяса для шашлыка;

1 л молока;

2 луковицы;

соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления:

Для начала необходимо тщательно подготовить мясо — вымыть, просушить, удалить прожилки. Затем следует нарезать мясо небольшими кусочками, переложить в глубокую миску, посолить, поперчить, добавить любимые специи. Полностью залить мясо молоком, накрыть пищевой пленкой и отправить мариноваться в холодильник на 3–4 часа. Пока маринуется мясо, нарезать лук кольцами. Надеть мясо и лук на шпажки. Запекать шашлык до появления золотистой хрустящей корочки. Во время запекания необходимо периодически поливать мясо молочным маринадом — тогда оно получится особенно нежным.с

Кстати, приготовить шашлык без маринада за 15 минут — реально. Для этого вам не нужно бегать по магазинам и покупать продукты, а потом возиться долго на кухне.