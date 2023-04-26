Три хвилини — і неймовірний медово-гірчичний салат готовий
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"Вітамінна бомба" на тарілці
Салати навесні складають практично половину раціону. Якщо ви вже готували салат з моркви з м’ясом, обов’язково спробуйте цей цікавий та яскравий салат. До його складу входить безліч свіжих продуктів та смачна заправка.
Салат готується буквально за кілька хвилин. Рецептом поділились на порталі "Коліжанка".
Інгредієнти:
- 5 ст. л. яблучного оцту
- 3 ст. л. меду
- 3 ст. л. оливкової олії
- 2 ст. л. французької гірчиці
- 3 гілочки петрушки
- 1 качан брокколі
- 2 яблука
- 2 моркви
- 1 червона цибулина
- 100 г волоських горіхів
- 30 г сухої журавлини
- 0,5 ч. л. меленого перцю чилі
- сіль за смаком
- перець за смаком
Спосіб приготування:
- Спершу приготуємо заправку. Для цього змішуємо мед, олію, гірчицю, оцет, чилі, подрібнену петрушку. Все солимо та перчимо і прибираємо в холодильник на час приготування салату.
- Брокколі на 2 хвилини кладемо в киплячу підсолену воду. Одразу після цього відкидаємо його на друшляк і одразу перекладаємо в крижану воду.
- Моркву нарізаємо великими кубиками, яблука – великими шматочками, цибулю – півкільцями. До цих інгредієнтів додаємо брокколі, подрібнені горіхи, ягоди і заправку. Все перемішуємо.
Цей салат найсмачніше їсти одразу після приготування — так він буде найбільш ароматним та соковитим. Його можна їсти і як повноцінний гарнір, скажімо, до смачних котлет з цілим яйцем всередині.