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Три хвилини — і неймовірний медово-гірчичний салат готовий

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Дуже цікавий та яскравий салат
Дуже цікавий та яскравий салат. Фото cookorama.com.ua

"Вітамінна бомба" на тарілці

Салати навесні складають практично половину раціону. Якщо ви вже готували салат з моркви з м’ясом, обов’язково спробуйте цей цікавий та яскравий салат. До його складу входить безліч свіжих продуктів та смачна заправка.

Салат готується буквально за кілька хвилин. Рецептом поділились на порталі "Коліжанка".

Інгредієнти:

  • 5 ст. л. яблучного оцту
  • 3 ст. л. меду
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 2 ст. л. французької гірчиці
  • 3 гілочки петрушки
  • 1 качан брокколі
  • 2 яблука
  • 2 моркви
  • 1 червона цибулина
  • 100 г волоських горіхів
  • 30 г сухої журавлини
  • 0,5 ч. л. меленого перцю чилі
  • сіль за смаком
  • перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. Спершу приготуємо заправку. Для цього змішуємо мед, олію, гірчицю, оцет, чилі, подрібнену петрушку. Все солимо та перчимо і прибираємо в холодильник на час приготування салату.
  2. Брокколі на 2 хвилини кладемо в киплячу підсолену воду. Одразу після цього відкидаємо його на друшляк і одразу перекладаємо в крижану воду.
  3. Моркву нарізаємо великими кубиками, яблука – великими шматочками, цибулю – півкільцями. До цих інгредієнтів додаємо брокколі, подрібнені горіхи, ягоди і заправку. Все перемішуємо.

Цей салат найсмачніше їсти одразу після приготування — так він буде найбільш ароматним та соковитим. Його можна їсти і як повноцінний гарнір, скажімо, до смачних котлет з цілим яйцем всередині.

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#Рецепт #Салат #Морква #Броколі