Три хвилини — і неймовірний медово-гірчичний салат готовий

"Вітамінна бомба" на тарілці

Салати навесні складають практично половину раціону. Якщо ви вже готували салат з моркви з м’ясом, обов’язково спробуйте цей цікавий та яскравий салат. До його складу входить безліч свіжих продуктів та смачна заправка.

Салат готується буквально за кілька хвилин. Рецептом поділились на порталі "Коліжанка".

Інгредієнти:

5 ст. л. яблучного оцту

3 ст. л. меду

3 ст. л. оливкової олії

2 ст. л. французької гірчиці

3 гілочки петрушки

1 качан брокколі

2 яблука

2 моркви

1 червона цибулина

100 г волоських горіхів

30 г сухої журавлини

0,5 ч. л. меленого перцю чилі

сіль за смаком

перець за смаком

Спосіб приготування:

Спершу приготуємо заправку. Для цього змішуємо мед, олію, гірчицю, оцет, чилі, подрібнену петрушку. Все солимо та перчимо і прибираємо в холодильник на час приготування салату. Брокколі на 2 хвилини кладемо в киплячу підсолену воду. Одразу після цього відкидаємо його на друшляк і одразу перекладаємо в крижану воду. Моркву нарізаємо великими кубиками, яблука – великими шматочками, цибулю – півкільцями. До цих інгредієнтів додаємо брокколі, подрібнені горіхи, ягоди і заправку. Все перемішуємо.

Цей салат найсмачніше їсти одразу після приготування — так він буде найбільш ароматним та соковитим. Його можна їсти і як повноцінний гарнір, скажімо, до смачних котлет з цілим яйцем всередині.