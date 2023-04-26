Укр

Три минуты – и невероятный медово-горчичный салат готов

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень интересный и яркий салат
Очень интересный и яркий салат. Фото cookorama.com.ua

"Витаминная бомба" на тарелке

Салаты весной составляют почти половину рациона. Если вы уже готовили салат из моркови с мясом, обязательно попробуйте этот интересный и яркий салат. В его состав входят множество свежих продуктов и вкусная заправка.

Салат готовится буквально за несколько минут. Рецептом поделились на портале "Колижанка".

Ингредиенты:

  • 5 ст. л. яблочного уксуса
  • 3 ст. л. меда
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 2 ст. л. французской горчицы
  • 3 веточки петрушки
  • 1 кочан брокколи
  • 2 яблока
  • 2 моркови
  • 1 красная луковица
  • 100 г грецких орехов
  • 30 г сухой клюквы
  • 0,5 ч. л. молотого перца чили
  • соль по вкусу
  • перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сначала приготовим заправку. Для этого смешиваем мед, растительное масло, горчицу, уксус, чили, измельченную петрушку. Все солим и перчим и убираем в холодильник на время приготовления салата.
  2. Брокколи на 2 минуты кладем в кипящую подсоленную воду. Сразу после этого отбрасываем его на дуршлаг и сразу перекладываем в ледяную воду.
  3. Морковь нарезаем крупными кубиками, яблоки – большими кусочками, лук – полукольцами. К этим ингредиентам добавляем брокколи, измельченные орехи, ягоды и заправку. Все перемешиваем.

Этот салат вкуснее всего есть сразу после приготовления — так он будет самым ароматным и сочным. Его можно есть и как полноценный гарнир, скажем, к вкусным котлетам с целым яйцом внутри.

Теги:
#Рецепт #Салат #Морковь #Броколі