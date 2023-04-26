Три минуты – и невероятный медово-горчичный салат готов

"Витаминная бомба" на тарелке

Салаты весной составляют почти половину рациона. Если вы уже готовили салат из моркови с мясом, обязательно попробуйте этот интересный и яркий салат. В его состав входят множество свежих продуктов и вкусная заправка.

Салат готовится буквально за несколько минут. Рецептом поделились на портале "Колижанка".

Ингредиенты:

5 ст. л. яблочного уксуса

3 ст. л. меда

3 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. французской горчицы

3 веточки петрушки

1 кочан брокколи

2 яблока

2 моркови

1 красная луковица

100 г грецких орехов

30 г сухой клюквы

0,5 ч. л. молотого перца чили

соль по вкусу

перец по вкусу

Способ приготовления:

Сначала приготовим заправку. Для этого смешиваем мед, растительное масло, горчицу, уксус, чили, измельченную петрушку. Все солим и перчим и убираем в холодильник на время приготовления салата. Брокколи на 2 минуты кладем в кипящую подсоленную воду. Сразу после этого отбрасываем его на дуршлаг и сразу перекладываем в ледяную воду. Морковь нарезаем крупными кубиками, яблоки – большими кусочками, лук – полукольцами. К этим ингредиентам добавляем брокколи, измельченные орехи, ягоды и заправку. Все перемешиваем.

Этот салат вкуснее всего есть сразу после приготовления — так он будет самым ароматным и сочным. Его можно есть и как полноценный гарнир, скажем, к вкусным котлетам с целым яйцом внутри.