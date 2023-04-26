Три минуты – и невероятный медово-горчичный салат готов
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"Витаминная бомба" на тарелке
Салаты весной составляют почти половину рациона. Если вы уже готовили салат из моркови с мясом, обязательно попробуйте этот интересный и яркий салат. В его состав входят множество свежих продуктов и вкусная заправка.
Салат готовится буквально за несколько минут. Рецептом поделились на портале "Колижанка".
Ингредиенты:
- 5 ст. л. яблочного уксуса
- 3 ст. л. меда
- 3 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. французской горчицы
- 3 веточки петрушки
- 1 кочан брокколи
- 2 яблока
- 2 моркови
- 1 красная луковица
- 100 г грецких орехов
- 30 г сухой клюквы
- 0,5 ч. л. молотого перца чили
- соль по вкусу
- перец по вкусу
Способ приготовления:
- Сначала приготовим заправку. Для этого смешиваем мед, растительное масло, горчицу, уксус, чили, измельченную петрушку. Все солим и перчим и убираем в холодильник на время приготовления салата.
- Брокколи на 2 минуты кладем в кипящую подсоленную воду. Сразу после этого отбрасываем его на дуршлаг и сразу перекладываем в ледяную воду.
- Морковь нарезаем крупными кубиками, яблоки – большими кусочками, лук – полукольцами. К этим ингредиентам добавляем брокколи, измельченные орехи, ягоды и заправку. Все перемешиваем.
Этот салат вкуснее всего есть сразу после приготовления — так он будет самым ароматным и сочным. Его можно есть и как полноценный гарнир, скажем, к вкусным котлетам с целым яйцом внутри.