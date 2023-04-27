Найкращий спосіб порадувати близьких: рецепт приголомшливих свинячих котлет із цікавою начинкою

Нехай буде сюрпризом для близьких її начинка

Смачні котлети завжди були стравою номер один на нашому столі — якщо є котлетки, то вечеря вийде на славу. А ось способів та рецептів їхнього приготування досить багато.

Сьогодні пропонуємо приготувати свинячі котлети з шинкою та горошком за рецептом Shuba. Для цієї страви ви можете вибрати будь-яку частину свинини. Також не має значення, який горошок використовувати – ви будете вражені результатом.

Як приготувати свинячі котлети з шинкою та горошком

Інгредієнти на 4 порції:

свинина — 500 г;

шинка — 100 г;

зелений горошок — 50 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

борошно — 1 ст. л.;

вода — 0.5 склянки;

яйце куряче, велике — 2 шт;

рослинна олія — 100 г;

масло вершкове 82% — 1 ст. л.

сіль, чорний перець, панірувальні сухарі — за смаком.

Спосіб приготування:

Шинку та цибулю наріжте маленькими кубиками та підсмажте на невеликій кількості олії до золотистого кольору. Наприкінці приготування додайте зелений горошок. Добре перемішайте. Додайте в сковороду борошно та воду. Смажте до загусання. Посоліть, перемішайте та зніміть з вогню. Свинину добре промийте, наріжте шматками та відбийте кухонним молоком. Посоліть і поперчіть з обох боків. Покладіть на середину кожного шматка начинку та загорніть у рулетик. Яйця збийте вилкою до однорідності. Занурте котлети в яйце, потім обваляйте в панірувальних сухарях. Потім знову занурте котлети в яйце і знову в сухарі. Влийте в сковороду масло|мастило| і підсмажте котлети до золотистої скоринки. Готові котлети покладіть на 20 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку.

Перед покупкою м’яса можна перевірити, натуральне воно чи "хімічне". Вам для цього потрібний тільки сірник і півхвилини часу.