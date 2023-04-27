Найкращий спосіб порадувати близьких: рецепт приголомшливих свинячих котлет із цікавою начинкою
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Нехай буде сюрпризом для близьких її начинка
Смачні котлети завжди були стравою номер один на нашому столі — якщо є котлетки, то вечеря вийде на славу. А ось способів та рецептів їхнього приготування досить багато.
Сьогодні пропонуємо приготувати свинячі котлети з шинкою та горошком за рецептом Shuba. Для цієї страви ви можете вибрати будь-яку частину свинини. Також не має значення, який горошок використовувати – ви будете вражені результатом.
Як приготувати свинячі котлети з шинкою та горошком
Інгредієнти на 4 порції:
- свинина — 500 г;
- шинка — 100 г;
- зелений горошок — 50 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- борошно — 1 ст. л.;
- вода — 0.5 склянки;
- яйце куряче, велике — 2 шт;
- рослинна олія — 100 г;
- масло вершкове 82% — 1 ст. л.
- сіль, чорний перець, панірувальні сухарі — за смаком.
Спосіб приготування:
- Шинку та цибулю наріжте маленькими кубиками та підсмажте на невеликій кількості олії до золотистого кольору. Наприкінці приготування додайте зелений горошок. Добре перемішайте.
- Додайте в сковороду борошно та воду. Смажте до загусання. Посоліть, перемішайте та зніміть з вогню.
- Свинину добре промийте, наріжте шматками та відбийте кухонним молоком. Посоліть і поперчіть з обох боків. Покладіть на середину кожного шматка начинку та загорніть у рулетик.
- Яйця збийте вилкою до однорідності. Занурте котлети в яйце, потім обваляйте в панірувальних сухарях. Потім знову занурте котлети в яйце і знову в сухарі.
- Влийте в сковороду масло|мастило| і підсмажте котлети до золотистої скоринки. Готові котлети покладіть на 20 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку.
Перед покупкою м’яса можна перевірити, натуральне воно чи "хімічне". Вам для цього потрібний тільки сірник і півхвилини часу.