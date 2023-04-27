Лучший способ порадовать близких: рецепт потрясающих свиных котлет с интересной начинкой
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Пусть будет сюрпризом для близких ее начинка
Вкусные котлеты всегда были блюдом номер один на нашем столе — если есть котлетки, значит, ужин выйдет на славу. А вот способов и рецептов их приготовления достаточно много.
Сегодня предлагаем приготовить свиные котлеты с ветчиной и горошком по рецепту Shuba. Для этого блюда вы можете выбрать любую часть свинины. Также не имеет значения, какой горошек использовать — вы будете поражены результатом.
Как приготовить свиные котлеты с ветчиной и горошком
Ингредиенты на 4 порции:
- свинина — 500 г;
- ветчина — 100 г;
- зеленый горошек — 50 г;
- лук репчатый- 1 шт.;
- мука — 1 ст. л.;
- вода — 0.5 стакана;
- яйцо куриное, большое — 2 шт;
- растительное масло — 100 г;
- масло сливочное 82% — 1 ст. л.
- соль, черный перец, панировочные сухари — по вкусу.
Способ приготовления:
- Ветчину и лук нарежьте маленькими кубиками и поджарьте на небольшом количестве масла до золотистого цвета. В конце приготовления добавьте зеленый горошек. Хорошо перемешайте.
- Добавьте в сковороду муку и воду. Жарьте до загустения. Посолите, перемешайте и снимите с огня.
- Свинину хорошо промойте, нарежьте кусками и отбейте кухонным молоком. Посолите и поперчите с обеих сторон. Положите на середину каждого куска начинку и заверните в рулетик.
- Яйца взбейте вилкой до однородности. Окуните котлеты в яйцо, затем обваляйте в панировочных сухарях. Затем снова окуните котлеты в яйцо и еще раз в сухари.
- Влейте в сковороду масло и поджарьте котлеты до золотистой корочки. Готовые котлеты положите на 20 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
Перед покупкой мяса можно проверить, натуральное оно или "химическое". Вам для этого нужна только спичка и полминуты времени.