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Лучший способ порадовать близких: рецепт потрясающих свиных котлет с интересной начинкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Свиная котлета с начинкой заслуживает ваших аплодисментов!
Свиная котлета с начинкой заслуживает ваших аплодисментов!. Фото shuba.life

Пусть будет сюрпризом для близких ее начинка

Вкусные котлеты всегда были блюдом номер один на нашем столе — если есть котлетки, значит, ужин выйдет на славу. А вот способов и рецептов их приготовления достаточно много.

Сегодня предлагаем приготовить свиные котлеты с ветчиной и горошком по рецепту Shuba. Для этого блюда вы можете выбрать любую часть свинины. Также не имеет значения, какой горошек использовать — вы будете поражены результатом.

Как приготовить свиные котлеты с ветчиной и горошком

Ингредиенты на 4 порции:

  • свинина — 500 г;
  • ветчина — 100 г;
  • зеленый горошек — 50 г;
  • лук репчатый- 1 шт.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • вода — 0.5 стакана;
  • яйцо куриное, большое — 2 шт;
  • растительное масло — 100 г;
  • масло сливочное 82% — 1 ст. л.
  • соль, черный перец, панировочные сухари — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Ветчину и лук нарежьте маленькими кубиками и поджарьте на небольшом количестве масла до золотистого цвета. В конце приготовления добавьте зеленый горошек. Хорошо перемешайте.
  2. Добавьте в сковороду муку и воду. Жарьте до загустения. Посолите, перемешайте и снимите с огня.
  3. Свинину хорошо промойте, нарежьте кусками и отбейте кухонным молоком. Посолите и поперчите с обеих сторон. Положите на середину каждого куска начинку и заверните в рулетик.
  4. Яйца взбейте вилкой до однородности. Окуните котлеты в яйцо, затем обваляйте в панировочных сухарях. Затем снова окуните котлеты в яйцо и еще раз в сухари.
  5. Влейте в сковороду масло и поджарьте котлеты до золотистой корочки. Готовые котлеты положите на 20 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

Перед покупкой мяса можно проверить, натуральное оно или "химическое". Вам для этого нужна только спичка и полминуты времени.

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