Салат "з нічого": смачна дієтична закуска з бурячка
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Дуже дієтичний салатик
Дієтичні салати, такі як турецька закуска Кисир, завжди будуть у фаворі. Пропонуємо приготувати цікавий перекус з вареного курячого філе та буряка.
Цей салат підходить для тих, хто дотримується дієти. Рецептом поділились на порталі prosalat.com.ua.
Інгредієнти:
- Філе куряче (Варене) — 1 шт
- Буряк (Варений) — 1 шт
- Цибуля ріпчаста — 1 шт
- Сіль за смаком
- Сметана (Можна замінити майонезом)
- Маринад для цибулі:
- Оцет — 2 ст. л.
- Цукор — 1 ст. л.
- Сіль (Без гірки) — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Дрібно ріжемо цибулю. Для маринаду нам знадобиться половина склянки гарячої води. Додаємо в воду цукор і сіль, добре перемішуємо, щоб розчинився. Додаємо оцет 9% і заливаємо порізану цибулю хвилин на 15.
- Поки цибуля маринується, ріжемо варені філе і буряк кубиком. З'єднуємо всі інгредієнти.
- Солимо за смаком, додаємо сметану (для любителів майонезу — майонез). Добре перемішуємо і даємо настоятися.
Чим довше інгредієнти будуть просочуватися одне одним, тим смачніше. Якщо ж хочете "моментальний" салат, то зверніть свою увагу на страву з броколі та морквою.