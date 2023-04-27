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Салат "з нічого": смачна дієтична закуска з бурячка

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Можу бути самостійним перекусом, адже дуже ситний
Можу бути самостійним перекусом, адже дуже ситний. Фото holabys.com

Дуже дієтичний салатик

Дієтичні салати, такі як турецька закуска Кисир, завжди будуть у фаворі. Пропонуємо приготувати цікавий перекус з вареного курячого філе та буряка.

Цей салат підходить для тих, хто дотримується дієти. Рецептом поділились на порталі prosalat.com.ua.

Інгредієнти:

  • Філе куряче (Варене) — 1 шт
  • Буряк (Варений) — 1 шт
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт
  • Сіль за смаком
  • Сметана (Можна замінити майонезом)
  • Маринад для цибулі:
  • Оцет — 2 ст. л.
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Сіль (Без гірки) — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Дрібно ріжемо цибулю. Для маринаду нам знадобиться половина склянки гарячої води. Додаємо в воду цукор і сіль, добре перемішуємо, щоб розчинився. Додаємо оцет 9% і заливаємо порізану цибулю хвилин на 15.
  2. Поки цибуля маринується, ріжемо варені філе і буряк кубиком. З'єднуємо всі інгредієнти.
  3. Солимо за смаком, додаємо сметану (для любителів майонезу — майонез). Добре перемішуємо і даємо настоятися.

Чим довше інгредієнти будуть просочуватися одне одним, тим смачніше. Якщо ж хочете "моментальний" салат, то зверніть свою увагу на страву з броколі та морквою.

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#Рецепт #Салат #Дієти