Салат "з нічого": смачна дієтична закуска з бурячка

Дуже дієтичний салатик

Дієтичні салати, такі як турецька закуска Кисир, завжди будуть у фаворі. Пропонуємо приготувати цікавий перекус з вареного курячого філе та буряка.

Цей салат підходить для тих, хто дотримується дієти. Рецептом поділились на порталі prosalat.com.ua.

Інгредієнти:

Філе куряче (Варене) — 1 шт

Буряк (Варений) — 1 шт

Цибуля ріпчаста — 1 шт

Сіль за смаком

Сметана (Можна замінити майонезом)

Маринад для цибулі:

Оцет — 2 ст. л.

Цукор — 1 ст. л.

Сіль (Без гірки) — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Дрібно ріжемо цибулю. Для маринаду нам знадобиться половина склянки гарячої води. Додаємо в воду цукор і сіль, добре перемішуємо, щоб розчинився. Додаємо оцет 9% і заливаємо порізану цибулю хвилин на 15. Поки цибуля маринується, ріжемо варені філе і буряк кубиком. З'єднуємо всі інгредієнти. Солимо за смаком, додаємо сметану (для любителів майонезу — майонез). Добре перемішуємо і даємо настоятися.

Чим довше інгредієнти будуть просочуватися одне одним, тим смачніше. Якщо ж хочете "моментальний" салат, то зверніть свою увагу на страву з броколі та морквою.