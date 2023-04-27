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Салат "из ничего": вкусная диетическая закуска из свеклы

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Салат может быть самостоятельным перекусом, ведь очень сытный
Салат может быть самостоятельным перекусом, ведь очень сытный. Фото holabys.com

Очень диетический салатик

Диетические салаты, такие как турецкая закуска Кысыр, всегда будут в фаворе. Предлагаем приготовить интересный перекус из вареного куриного филе и свеклы.

Этот салат подходит для тех, кто соблюдает диету. Рецептом поделились на портале prosalat.com.ua.

Ингредиенты:

  • Филе куриное (вареное) — 1 шт.
  • Свекла (вареная) — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Соль по вкусу
  • Сметана (можно заменить майонезом)

Маринад для лука:

  • Уксус – 2 ст. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль (без горки) — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Мелко режем лук. Для маринада нам понадобится половина стакана горячей воды. Добавляем в воду сахар и соль, хорошо перемешиваем, чтобы растворился. Добавляем уксус 9% и заливаем порезанный лук на 15 минут.
  2. Пока лук маринованный, режем вареные филе и свеклу кубиком. Соединяем все ингредиенты.
  3. Солим по вкусу, добавляем сметану (для любителей майонеза – майонез). Хорошо перемешиваем и даем настояться.

Чем дольше ингредиенты будут пропитываться друг другом, тем вкуснее. Если же хотите "моментальный" салат, то обратите свое внимание на блюдо с брокколи и морковью.

Теги:
#Рецепт #Салат #Диеты