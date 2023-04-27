Салат "из ничего": вкусная диетическая закуска из свеклы

Очень диетический салатик

Диетические салаты, такие как турецкая закуска Кысыр, всегда будут в фаворе. Предлагаем приготовить интересный перекус из вареного куриного филе и свеклы.

Этот салат подходит для тех, кто соблюдает диету. Рецептом поделились на портале prosalat.com.ua.

Ингредиенты:

Филе куриное (вареное) — 1 шт.

Свекла (вареная) — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Соль по вкусу

Сметана (можно заменить майонезом)

Маринад для лука:

Уксус – 2 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Соль (без горки) — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Мелко режем лук. Для маринада нам понадобится половина стакана горячей воды. Добавляем в воду сахар и соль, хорошо перемешиваем, чтобы растворился. Добавляем уксус 9% и заливаем порезанный лук на 15 минут. Пока лук маринованный, режем вареные филе и свеклу кубиком. Соединяем все ингредиенты. Солим по вкусу, добавляем сметану (для любителей майонеза – майонез). Хорошо перемешиваем и даем настояться.

Чем дольше ингредиенты будут пропитываться друг другом, тем вкуснее. Если же хотите "моментальный" салат, то обратите свое внимание на блюдо с брокколи и морковью.