Салат "из ничего": вкусная диетическая закуска из свеклы
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Очень диетический салатик
Диетические салаты, такие как турецкая закуска Кысыр, всегда будут в фаворе. Предлагаем приготовить интересный перекус из вареного куриного филе и свеклы.
Этот салат подходит для тех, кто соблюдает диету. Рецептом поделились на портале prosalat.com.ua.
Ингредиенты:
- Филе куриное (вареное) — 1 шт.
- Свекла (вареная) — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Соль по вкусу
- Сметана (можно заменить майонезом)
Маринад для лука:
- Уксус – 2 ст. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль (без горки) — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Мелко режем лук. Для маринада нам понадобится половина стакана горячей воды. Добавляем в воду сахар и соль, хорошо перемешиваем, чтобы растворился. Добавляем уксус 9% и заливаем порезанный лук на 15 минут.
- Пока лук маринованный, режем вареные филе и свеклу кубиком. Соединяем все ингредиенты.
- Солим по вкусу, добавляем сметану (для любителей майонеза – майонез). Хорошо перемешиваем и даем настояться.
Чем дольше ингредиенты будут пропитываться друг другом, тем вкуснее. Если же хотите "моментальный" салат, то обратите свое внимание на блюдо с брокколи и морковью.