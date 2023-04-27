Полента чи банош: ресторанний гарнір з дешевих продуктів
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Улюблена для багатьох каша з кукурудзяного борошна
Полента – це італійська страва. Каша, що готується з кукурудзяного борошна. Майже аналогічна страва – банош — є і в українській кухні наряду зі знаменитим червоним борщем.
Який би рецепт ви не обрали, поєднання сиру з кукурудзою не залишить вас байдужими. На порталі theLime поділились простим рецептом поленти в духовці з сиром і помідорами.
Інгредієнти:
- вода (1 л)
- кукурудзяна крупа (350-400 г)
- сметана чи вершки (200 г)
- вершкове масло (100 г)
- помідори чері
- бринза або будь-який інший сир
- цибуля, часник — по смаку
- сіль, перець — по смаку
Спосіб приготування:
- Кип'ятимо воду в каструлі чи чайнику. В 1 л окропу тонкою цівкою висипаємо кукурудзяну крупу дуже дрібного помелу. Варимо на слабкому вогні, постійно помішуючи.
- Коли кукурудзяна каша вбере трохи води, маса стане однорідною. Додаємо до каші жирну сметану або вершки, солимо до смаку. Варимо далі, продовжуючи постійно помішувати.
- Коли каша стане по консистенції наче густа сметана, вимикаємо вогонь і додаємо м'яке масло, знову інтенсивно перемішуємо.
- Виливаємо кашу у форму для випічки, змащену вершковим маслом. Запікаємо в духовці протягом 20 хвилин за температури 180°С. Поки полента печеться, очищаємо від лушпиння цибулю та часник. Подрібнюємо їх ножем та обсмажуємо на розпеченій сковороді. Потім додаємо помідори чері, сіль, перець тощо.
- Обсмажені томати з цибулею викладаємо на поленту та посипаємо зверху бринзою або будь-яким іншим сиром.
Якщо ви обрали не бринзу, а твердий сир, можна все разом поставити в духовку на 5-10 хвилин, щоб сир розплавився. У такому випадку сир до страви можна приготувати вдома з найпростіших інгредієнтів.