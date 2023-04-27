Полента чи банош: ресторанний гарнір з дешевих продуктів

Улюблена для багатьох каша з кукурудзяного борошна

Полента – це італійська страва. Каша, що готується з кукурудзяного борошна. Майже аналогічна страва – банош — є і в українській кухні наряду зі знаменитим червоним борщем.

Який би рецепт ви не обрали, поєднання сиру з кукурудзою не залишить вас байдужими. На порталі theLime поділились простим рецептом поленти в духовці з сиром і помідорами.

Інгредієнти:

вода (1 л)

кукурудзяна крупа (350-400 г)

сметана чи вершки (200 г)

вершкове масло (100 г)

помідори чері

бринза або будь-який інший сир

цибуля, часник — по смаку

сіль, перець — по смаку

Спосіб приготування:

Кип'ятимо воду в каструлі чи чайнику. В 1 л окропу тонкою цівкою висипаємо кукурудзяну крупу дуже дрібного помелу. Варимо на слабкому вогні, постійно помішуючи. Коли кукурудзяна каша вбере трохи води, маса стане однорідною. Додаємо до каші жирну сметану або вершки, солимо до смаку. Варимо далі, продовжуючи постійно помішувати. Коли каша стане по консистенції наче густа сметана, вимикаємо вогонь і додаємо м'яке масло, знову інтенсивно перемішуємо. Виливаємо кашу у форму для випічки, змащену вершковим маслом. Запікаємо в духовці протягом 20 хвилин за температури 180°С. Поки полента печеться, очищаємо від лушпиння цибулю та часник. Подрібнюємо їх ножем та обсмажуємо на розпеченій сковороді. Потім додаємо помідори чері, сіль, перець тощо. Обсмажені томати з цибулею викладаємо на поленту та посипаємо зверху бринзою або будь-яким іншим сиром.

Якщо ви обрали не бринзу, а твердий сир, можна все разом поставити в духовку на 5-10 хвилин, щоб сир розплавився. У такому випадку сир до страви можна приготувати вдома з найпростіших інгредієнтів.