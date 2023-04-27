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Полента или банош: ресторанный гарнир из дешевых продуктов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Полента или банош?
Полента или банош?. Фото 1000.menu

Любимая для многих каша из кукурузной муки

Полента – это итальянское блюдо. Каша, готовящаяся из кукурузной муки. Почти аналогичное блюдо – банош – есть и в украинской кухне наряду со знаменитым красным борщом.

Какой бы рецепт вы ни выбрали, сочетание сыра с кукурузой не оставит вас равнодушными. На портале theLime поделились простым рецептом поленты в духовке с творогом и помидорами.

Ингредиенты:

  • вода (1 л)
  • кукурузная крупа (350-400 г)
  • сметана или сливки (200 г)
  • сливочное масло (100 г)
  • помидоры черри
  • брынза или любой другой сыр
  • лук, чеснок — по вкусу
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кипятим воду в кастрюле или чайнике. В 1 л кипятка тонкой струйкой высыпаем кукурузную крупу очень мелкого помола. Варим на слабом огне, постоянно помешивая.
  2. Когда кукурузная каша впитает немного воды, масса станет однородной. Добавляем в кашу жирную сметану или сливки, солим по вкусу. Варим дальше, продолжая постоянно помешивать.
  3. Когда каша станет по консистенции как густая сметана, выключаем огонь и добавляем мягкое масло, снова интенсивно перемешиваем.
  4. Выливаем кашу в форму для выпечки, смазанную сливочным маслом. Запекаем в духовке в течение 20 минут при температуре 180°С. Пока полента печется, очищаем от шелухи лук и чеснок. Измельчаем их ножом и обжариваем на раскаленной сковороде. Затем добавляем помидоры черри, соль, перец и т.д.
  5. Обжаренные томаты с луком выкладываем на поленту и посыпаем сверху брынзой или другим сыром.

Если вы выбрали не брынзу, а сыр, можно все вместе поставить в духовку на 5-10 минут, чтобы сыр расплавился. В таком случае сыр к блюду можно приготовить дома из простейших ингредиентов.

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#Рецепт #Каша #Гарнир