Полента или банош: ресторанный гарнир из дешевых продуктов
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Любимая для многих каша из кукурузной муки
Полента – это итальянское блюдо. Каша, готовящаяся из кукурузной муки. Почти аналогичное блюдо – банош – есть и в украинской кухне наряду со знаменитым красным борщом.
Какой бы рецепт вы ни выбрали, сочетание сыра с кукурузой не оставит вас равнодушными. На портале theLime поделились простым рецептом поленты в духовке с творогом и помидорами.
Ингредиенты:
- вода (1 л)
- кукурузная крупа (350-400 г)
- сметана или сливки (200 г)
- сливочное масло (100 г)
- помидоры черри
- брынза или любой другой сыр
- лук, чеснок — по вкусу
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Кипятим воду в кастрюле или чайнике. В 1 л кипятка тонкой струйкой высыпаем кукурузную крупу очень мелкого помола. Варим на слабом огне, постоянно помешивая.
- Когда кукурузная каша впитает немного воды, масса станет однородной. Добавляем в кашу жирную сметану или сливки, солим по вкусу. Варим дальше, продолжая постоянно помешивать.
- Когда каша станет по консистенции как густая сметана, выключаем огонь и добавляем мягкое масло, снова интенсивно перемешиваем.
- Выливаем кашу в форму для выпечки, смазанную сливочным маслом. Запекаем в духовке в течение 20 минут при температуре 180°С. Пока полента печется, очищаем от шелухи лук и чеснок. Измельчаем их ножом и обжариваем на раскаленной сковороде. Затем добавляем помидоры черри, соль, перец и т.д.
- Обжаренные томаты с луком выкладываем на поленту и посыпаем сверху брынзой или другим сыром.
Если вы выбрали не брынзу, а сыр, можно все вместе поставить в духовку на 5-10 минут, чтобы сыр расплавился. В таком случае сыр к блюду можно приготовить дома из простейших ингредиентов.