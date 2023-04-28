Навіщо Coca-Сola додавати в маринад: рецепт курячих стегон, які просто тануть у роті
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Курячі стегна — смачна і ситна страва. Вони відмінно гармонують із будь-яким гарніром – картопляним пюре, рисом і навіть гречкою. Їх можна приготувати нашвидкуруч, щоб поїсти вдома або взяти на роботу.
Маринадів до курки існує велика кількість – на пиві, майонезі, кефірі, вершках. Сьогодні ми з Рixelinform поділимося з вами рецептом оригінального способу виготовлення м’яса в маринаді з Coca-Cola. Він універсальний — такі стегенця будуть м’якими, ніжними та соковитими.
Як приготувати курячі стегна в маринаді з Coca-Cola
Інгредієнти:
- 6 курячих стегенець;
- 0,5л. Coca-Cola;
- 1 склянка борошна;
- 2 ч. л. солі;
- 2 ч. л. томатної пасти;
- 0,5 ч. л. сухий аджики;
- 0,5 ч. л. часникового порошку;
- 0,5 ч. л. паприки;
- 15 г розмарину;
- 1 зубчик часнику;
- соняшникова олія, чорний мелений перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- Курячі стегна помийте, очистіть від шкіри і дістаньте кістки.
- З’єднайте чайну ложку солі та томатну пасту. Залийте суміш Coca-Cola і додайте до неї очищений і дрібно нарізаний часник. Перемішайте, покладіть у масу стегенця.
- Зверху киньте гілочку розмарину та накрийте ємність харчовою плівкою. Поставте м’ясо в холодильник на 1-2 години, після чого викладіть стегенця на сито, щоб витекла зайва рідина.
- Для панування змішайте борошно, паприку, часник, перець, сіль та суху аджику.
- У суміші обваляйте стегна і обсмажте на олії до готовності.
Подавати курячі стегенця можна з улюбленим гарніром. Смачного.