Рус

Навіщо Coca-Сola додавати в маринад: рецепт курячих стегон, які просто тануть у роті

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Незвичайне блюдо — стегенця в маринаді з Coca-Сola
Незвичайне блюдо — стегенця в маринаді з Coca-Сola. Фото life.liga.net

Здивуйте близьких — спробуйте цей рецепт

Курячі стегна — смачна і ситна страва. Вони відмінно гармонують із будь-яким гарніром – картопляним пюре, рисом і навіть гречкою. Їх можна приготувати нашвидкуруч, щоб поїсти вдома або взяти на роботу.

Маринадів до курки існує велика кількість – на пиві, майонезі, кефірі, вершках. Сьогодні ми з Рixelinform поділимося з вами рецептом оригінального способу виготовлення м’яса в маринаді з Coca-Cola. Він універсальний — такі стегенця будуть м’якими, ніжними та соковитими.

Як приготувати курячі стегна в маринаді з Coca-Cola

Інгредієнти:

  • 6 курячих стегенець;
  • 0,5л. Coca-Cola;
  • 1 склянка борошна;
  • 2 ч. л. солі;
  • 2 ч. л. томатної пасти;
  • 0,5 ч. л. сухий аджики;
  • 0,5 ч. л. часникового порошку;
  • 0,5 ч. л. паприки;
  • 15 г розмарину;
  • 1 зубчик часнику;
  • соняшникова олія, чорний мелений перець – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Курячі стегна помийте, очистіть від шкіри і дістаньте кістки.
  2. З’єднайте чайну ложку солі та томатну пасту. Залийте суміш Coca-Cola і додайте до неї очищений і дрібно нарізаний часник. Перемішайте, покладіть у масу стегенця.
  3. Зверху киньте гілочку розмарину та накрийте ємність харчовою плівкою. Поставте м’ясо в холодильник на 1-2 години, після чого викладіть стегенця на сито, щоб витекла зайва рідина.
  4. Для панування змішайте борошно, паприку, часник, перець, сіль та суху аджику.
  5. У суміші обваляйте стегна і обсмажте на олії до готовності.

Подавати курячі стегенця можна з улюбленим гарніром. Смачного.