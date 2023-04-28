Навіщо Coca-Сola додавати в маринад: рецепт курячих стегон, які просто тануть у роті

Здивуйте близьких — спробуйте цей рецепт

Курячі стегна — смачна і ситна страва. Вони відмінно гармонують із будь-яким гарніром – картопляним пюре, рисом і навіть гречкою. Їх можна приготувати нашвидкуруч, щоб поїсти вдома або взяти на роботу.

Маринадів до курки існує велика кількість – на пиві, майонезі, кефірі, вершках. Сьогодні ми з Рixelinform поділимося з вами рецептом оригінального способу виготовлення м’яса в маринаді з Coca-Cola. Він універсальний — такі стегенця будуть м’якими, ніжними та соковитими.

Як приготувати курячі стегна в маринаді з Coca-Cola

Інгредієнти:

6 курячих стегенець;

0,5л. Coca-Cola;

1 склянка борошна;

2 ч. л. солі;

2 ч. л. томатної пасти;

0,5 ч. л. сухий аджики;

0,5 ч. л. часникового порошку;

0,5 ч. л. паприки;

15 г розмарину;

1 зубчик часнику;

соняшникова олія, чорний мелений перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Курячі стегна помийте, очистіть від шкіри і дістаньте кістки. З’єднайте чайну ложку солі та томатну пасту. Залийте суміш Coca-Cola і додайте до неї очищений і дрібно нарізаний часник. Перемішайте, покладіть у масу стегенця. Зверху киньте гілочку розмарину та накрийте ємність харчовою плівкою. Поставте м’ясо в холодильник на 1-2 години, після чого викладіть стегенця на сито, щоб витекла зайва рідина. Для панування змішайте борошно, паприку, часник, перець, сіль та суху аджику. У суміші обваляйте стегна і обсмажте на олії до готовності.

Подавати курячі стегенця можна з улюбленим гарніром. Смачного.