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Для цього десерту у вас завжди буде сир: рецепт сирних кульок, яких завжди буде мало

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі сирні кульки стануть улюбленим десертом дітей
Такі сирні кульки стануть улюбленим десертом дітей. Фото 24tv.ua

Смакота без клопоту та складних інгредієнтів

Десерти рідко поєднують у собі такі якості, як смак та користь. Зазвичай, на жаль, смачні десерти не завжди корисні, а корисні не завжди смачні.

Сьогодні ми поєднаємо смак і користь – приготуємо сирні кульки за рецептом Рixelinform. Смачний та корисний десерт точно сподобається не лише дітям, а й вам. Такі кульки – це той випадок, коли із простих інгредієнтів за 10 хвилин можна отримати просто неперевершений результат.

Як приготувати сирні кульки

Інгредієнти:

  • 100 гр. сиру;
  • 20 г шоколаду;
  • 2 ст. л. цукрової пудри;
  • 1 ст. л. сметани;
  • 2 ст. л. какао;
  • 1 ч. л. ванільного цукру;
  • 0,5 ч. л. цукатів;
  • кокосова стружка.

Спосіб приготування:

  1. Сир перетираємо через сито і змішуємо в мисці з цукровою пудрою та какао.
  2. Додаємо сметану, перемішуємо масу однорідний стан.
  3. Цукати нарізаємо кубиками та змішуємо з сиром.
  4. Шоколад натираємо на дрібній тертці.
  5. З готової сирної маси формуємо кульки та пануємо їх шоколадній крихті, потім посипаємо десерт кокосовою стружкою.
  6. Забираємо кульки в холодильник до застигання.

Якщо хочеться солоденького, а вдома нічого немає – можна приготувати десерт із ряжанки. Таку смакоту можна навіть тим, хто має на рахунку кожну калорію.

Теги:
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