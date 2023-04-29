Для цього десерту у вас завжди буде сир: рецепт сирних кульок, яких завжди буде мало
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Смакота без клопоту та складних інгредієнтів
Десерти рідко поєднують у собі такі якості, як смак та користь. Зазвичай, на жаль, смачні десерти не завжди корисні, а корисні не завжди смачні.
Сьогодні ми поєднаємо смак і користь – приготуємо сирні кульки за рецептом Рixelinform. Смачний та корисний десерт точно сподобається не лише дітям, а й вам. Такі кульки – це той випадок, коли із простих інгредієнтів за 10 хвилин можна отримати просто неперевершений результат.
Як приготувати сирні кульки
Інгредієнти:
- 100 гр. сиру;
- 20 г шоколаду;
- 2 ст. л. цукрової пудри;
- 1 ст. л. сметани;
- 2 ст. л. какао;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
- 0,5 ч. л. цукатів;
- кокосова стружка.
Спосіб приготування:
- Сир перетираємо через сито і змішуємо в мисці з цукровою пудрою та какао.
- Додаємо сметану, перемішуємо масу однорідний стан.
- Цукати нарізаємо кубиками та змішуємо з сиром.
- Шоколад натираємо на дрібній тертці.
- З готової сирної маси формуємо кульки та пануємо їх шоколадній крихті, потім посипаємо десерт кокосовою стружкою.
- Забираємо кульки в холодильник до застигання.
Якщо хочеться солоденького, а вдома нічого немає – можна приготувати десерт із ряжанки. Таку смакоту можна навіть тим, хто має на рахунку кожну калорію.