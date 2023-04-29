Для цього десерту у вас завжди буде сир: рецепт сирних кульок, яких завжди буде мало

Смакота без клопоту та складних інгредієнтів

Десерти рідко поєднують у собі такі якості, як смак та користь. Зазвичай, на жаль, смачні десерти не завжди корисні, а корисні не завжди смачні.

Сьогодні ми поєднаємо смак і користь – приготуємо сирні кульки за рецептом Рixelinform. Смачний та корисний десерт точно сподобається не лише дітям, а й вам. Такі кульки – це той випадок, коли із простих інгредієнтів за 10 хвилин можна отримати просто неперевершений результат.

Як приготувати сирні кульки

Інгредієнти:

100 гр. сиру;

20 г шоколаду;

2 ст. л. цукрової пудри;

1 ст. л. сметани;

2 ст. л. какао;

1 ч. л. ванільного цукру;

0,5 ч. л. цукатів;

кокосова стружка.

Спосіб приготування:

Сир перетираємо через сито і змішуємо в мисці з цукровою пудрою та какао. Додаємо сметану, перемішуємо масу однорідний стан. Цукати нарізаємо кубиками та змішуємо з сиром. Шоколад натираємо на дрібній тертці. З готової сирної маси формуємо кульки та пануємо їх шоколадній крихті, потім посипаємо десерт кокосовою стружкою. Забираємо кульки в холодильник до застигання.

Якщо хочеться солоденького, а вдома нічого немає – можна приготувати десерт із ряжанки. Таку смакоту можна навіть тим, хто має на рахунку кожну калорію.