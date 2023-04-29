Справжня італійська паста: 30 хвилин — і страва на всю сім’ю готова

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Цільні страви, в яких одночасно готується і м’ясо, і гарнір, такі як овочева запіканка з фаршем, — цікава і для багатьох улюблена сторінка кулінарії. Пропонуємо приготувати класичну італійську пасту болоньєзе.

Секрет — у соусі з копченим беконом, з ним страва виходить особливо апетитною та ароматною. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

Морква – 1 штука;

Ріпчаста цибуля – 2 штуки;

Селера – 1–2 стебла;

Помідори у власному соку – 800 г;

Копчений бекон – 100 г;

Часник – 2–3 зубчики;

Рослинна олія – 1 ст. ложка;

Фарш із яловичини – 500 г;

Сухе червоне вино – 120 мл;

Яловичий бульйонний кубик – 1 штука;

Сушене орегано – 1 ч. ложка;

Лавровий лист – 1-2 штуки;

Сіль – за смаком;

Перець чорний мелений – за смаком;

Спагетті чи інша паста – 400 г.

Спосіб приготування:

Моркву натираємо на великій тертці. Цибулю, селеру, помідори та бекон нарізаємо дрібними шматочками. Часник пропускаємо через прес. У сковороді розігріваємо олію на середньому вогні. Покладіть бекон — щоб підрум’янився. Додаємо цибулю, моркву, селеру та часник. Цей мікс готуємо на помірному вогні 7-8 хвилин до м’якості овочів. Потім збільшуємо вогонь до середнього. Викладаємо у сковороду фарш і, часто помішуючи, обсмажуємо 3-4 хвилини. В окремій каструлі ставимо воду на макарони. Додаємо помідори разом із соком, вино, бульйонний кубик, орегано, лаврушку, сіль та перець. Після закипання робимо слабкий вогонь, прикриваємо кришкою та залишаємо тушкуватися. Можна додати трохи води. Макарони з твердих сортів варимо до стану альденте. Час готовності шукаємо на пачці. Готові макарони відкидаємо на друшляк і змішуємо з соусом. Готуємо ще кілька хвилин.

Це класичний італійський рецепт. Паста подається одразу, гарячою. Її найкраще посипати тертим твердим сиром. До неї чудово смакуватиме простий салат з морквою і броколі.