Справжня італійська паста: 30 хвилин — і страва на всю сім’ю готова
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Готується швидко, а всі продукти є в найближчому магазині
Цільні страви, в яких одночасно готується і м’ясо, і гарнір, такі як овочева запіканка з фаршем, — цікава і для багатьох улюблена сторінка кулінарії. Пропонуємо приготувати класичну італійську пасту болоньєзе.
Секрет — у соусі з копченим беконом, з ним страва виходить особливо апетитною та ароматною. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.
Інгредієнти:
- Морква – 1 штука;
- Ріпчаста цибуля – 2 штуки;
- Селера – 1–2 стебла;
- Помідори у власному соку – 800 г;
- Копчений бекон – 100 г;
- Часник – 2–3 зубчики;
- Рослинна олія – 1 ст. ложка;
- Фарш із яловичини – 500 г;
- Сухе червоне вино – 120 мл;
- Яловичий бульйонний кубик – 1 штука;
- Сушене орегано – 1 ч. ложка;
- Лавровий лист – 1-2 штуки;
- Сіль – за смаком;
- Перець чорний мелений – за смаком;
- Спагетті чи інша паста – 400 г.
Спосіб приготування:
- Моркву натираємо на великій тертці. Цибулю, селеру, помідори та бекон нарізаємо дрібними шматочками. Часник пропускаємо через прес.
- У сковороді розігріваємо олію на середньому вогні. Покладіть бекон — щоб підрум’янився. Додаємо цибулю, моркву, селеру та часник. Цей мікс готуємо на помірному вогні 7-8 хвилин до м’якості овочів.
- Потім збільшуємо вогонь до середнього. Викладаємо у сковороду фарш і, часто помішуючи, обсмажуємо 3-4 хвилини. В окремій каструлі ставимо воду на макарони.
- Додаємо помідори разом із соком, вино, бульйонний кубик, орегано, лаврушку, сіль та перець. Після закипання робимо слабкий вогонь, прикриваємо кришкою та залишаємо тушкуватися. Можна додати трохи води.
- Макарони з твердих сортів варимо до стану альденте. Час готовності шукаємо на пачці. Готові макарони відкидаємо на друшляк і змішуємо з соусом. Готуємо ще кілька хвилин.
Це класичний італійський рецепт. Паста подається одразу, гарячою. Її найкраще посипати тертим твердим сиром. До неї чудово смакуватиме простий салат з морквою і броколі.