Настоящая итальянская паста: 30 минут – и блюдо на всю семью готово
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Готовится быстро, а все продукты есть в ближайшем магазине
Цельные блюда, в которых одновременно готовится и мясо, и гарнир, такие как овощная запеканка с фаршем – интересная и для многих любимая страница кулинарии. Предлагаем приготовить классическую итальянскую пасту болоньезе.
Секрет — в соусе с копченым беконом, с ним блюдо получается особенно аппетитным и ароматным. Рецептом поделились на портале Pixelinform.
Ингредиенты:
- Морковь – 1 штука;
- Репчатый лук – 2 штуки;
- Сельдерей – 1–2 стебля;
- Помидоры в собственном соке – 800 г;
- Копченый бекон – 100 г;
- Чеснок – 2–3 зубчика;
- Растительное масло – 1 ст. кровати;
- Фарш из говядины – 500 г;
- Сухое красное вино – 120 мл;
- Говяжий бульонный кубик – 1 штука;
- Сушеное орегано – 1 ч. ложка;
- Лавровый лист – 1-2 штуки;
- Соль – по вкусу;
- Перец черный молотый – по вкусу;
- Спагетти или другая паста – 400 г.
Способ приготовления:
- Морковь натираем на большой терке. Лук, сельдерей, помидоры и бекон нарезаем мелкими кусочками. Чеснок пропускаем через пресс.
- В сковороде разогреваем растительное масло на среднем огне. Положите бекон – чтобы подрумянился. Добавляем лук, морковь, сельдерей и чеснок. Этот микс готовим на умеренном огне 7-8 минут до мягкости овощей.
- Затем увеличиваем огонь до среднего. Выкладываем в сковороду фарш и, часто помешивая, обжариваем 3-4 минуты. В отдельной кастрюле ставим воду на макароны.
- Добавляем помидоры с соком, вино, бульонный кубик, орегано, лаврушку, соль и перец. После закипания делаем слабый огонь, прикрываем крышкой и оставляем тушиться. Можно добавить немного воды.
- Макароны из твердых сортов варим в состояние альденте. Время готовности ищем на пачке. Готовые макароны откидываем на дуршлаг и смешиваем с соусом. Готовим еще несколько минут.
Это классический итальянский рецепт. Паста подается сразу, горячей. Ее лучше посыпать тертым твердым сыром. К ней прекрасно подойдет простой салат с морковью и брокколи.