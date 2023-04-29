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Настоящая итальянская паста: 30 минут – и блюдо на всю семью готово

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Итальянцы обожают свою болоньезе
Итальянцы обожают свою болоньезе. Фото shutterstock.com

Готовится быстро, а все продукты есть в ближайшем магазине

Цельные блюда, в которых одновременно готовится и мясо, и гарнир, такие как овощная запеканка с фаршем – интересная и для многих любимая страница кулинарии. Предлагаем приготовить классическую итальянскую пасту болоньезе.

Секрет — в соусе с копченым беконом, с ним блюдо получается особенно аппетитным и ароматным. Рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

  • Морковь – 1 штука;
  • Репчатый лук – 2 штуки;
  • Сельдерей – 1–2 стебля;
  • Помидоры в собственном соке – 800 г;
  • Копченый бекон – 100 г;
  • Чеснок – 2–3 зубчика;
  • Растительное масло – 1 ст. кровати;
  • Фарш из говядины – 500 г;
  • Сухое красное вино – 120 мл;
  • Говяжий бульонный кубик – 1 штука;
  • Сушеное орегано – 1 ч. ложка;
  • Лавровый лист – 1-2 штуки;
  • Соль – по вкусу;
  • Перец черный молотый – по вкусу;
  • Спагетти или другая паста – 400 г.

Способ приготовления:

  1. Морковь натираем на большой терке. Лук, сельдерей, помидоры и бекон нарезаем мелкими кусочками. Чеснок пропускаем через пресс.
  2. В сковороде разогреваем растительное масло на среднем огне. Положите бекон – чтобы подрумянился. Добавляем лук, морковь, сельдерей и чеснок. Этот микс готовим на умеренном огне 7-8 минут до мягкости овощей.
  3. Затем увеличиваем огонь до среднего. Выкладываем в сковороду фарш и, часто помешивая, обжариваем 3-4 минуты. В отдельной кастрюле ставим воду на макароны.
  4. Добавляем помидоры с соком, вино, бульонный кубик, орегано, лаврушку, соль и перец. После закипания делаем слабый огонь, прикрываем крышкой и оставляем тушиться. Можно добавить немного воды.
  5. Макароны из твердых сортов варим в состояние альденте. Время готовности ищем на пачке. Готовые макароны откидываем на дуршлаг и смешиваем с соусом. Готовим еще несколько минут.

Это классический итальянский рецепт. Паста подается сразу, горячей. Ее лучше посыпать тертым твердым сыром. К ней прекрасно подойдет простой салат с морковью и брокколи.

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