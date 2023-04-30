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Смачна сирна запіканка за сімейним рецептом: розкішний сніданок із доступних інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Така сирна запіканка сподобається навіть дітям
Така сирна запіканка сподобається навіть дітям. Фото babusyni-retsepty

Усі інгредієнти є під рукою

Здається, неможливо уявити людину, яка може відмовитися від шматочка сирної запіканки. Ця страва, яка просто тане в роті, наче легка хмара. Це корисний і апетитний сніданок і хороше перекушування, яке можна взяти з собою в дорогу або на роботу.

Робити сирну запіканку за рецептом "Бабусиних рецептів" дуже просто. Готується вона просто, а результат вийде просто неперевершеним. Для покращення смаку при змішуванні всіх інгредієнтів можна додати ванілін.

Як приготувати запіканку

Інгредієнти:

  • сир – 800 г;
  • цукрова пудра – 1 ст. л.;
  • жовтки – 4 шт.;
  • родзинки – 60 г;
  • манна крупа — 3 ст. л.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • білки – 4 шт.;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • сметана – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. У сир додати 3 жовтки, сметану та сіль, збити за допомогою блендера до однорідності.
  2. У сирний крем висипати манну крупу, перемішати та залишити трохи набрякнути.
  3. Змішати білки з цукром і збити.
  4. Додати в сир промиті родзинки, а потім білкову масу. Перемішати сирну масу так, щоб зберегти білкову консистенцію в суміш, інакше запіканка не буде пишною.
  5. Змастити форму для випічки вершковим маслом, посипати манною крупою.
  6. Викласти запіканку у форму, змастити поверхню жовтком і випікати за 180 градусів приблизно 30-35 хвилин.

Запіканку можна посипати цукровою пудрою. Найкраще страва підійде до коханого какао.

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