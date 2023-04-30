Смачна сирна запіканка за сімейним рецептом: розкішний сніданок із доступних інгредієнтів

Усі інгредієнти є під рукою

Здається, неможливо уявити людину, яка може відмовитися від шматочка сирної запіканки. Ця страва, яка просто тане в роті, наче легка хмара. Це корисний і апетитний сніданок і хороше перекушування, яке можна взяти з собою в дорогу або на роботу.

Робити сирну запіканку за рецептом "Бабусиних рецептів" дуже просто. Готується вона просто, а результат вийде просто неперевершеним. Для покращення смаку при змішуванні всіх інгредієнтів можна додати ванілін.

Як приготувати запіканку

Інгредієнти:

сир – 800 г;

цукрова пудра – 1 ст. л.;

жовтки – 4 шт.;

родзинки – 60 г;

манна крупа — 3 ст. л.;

сіль — ½ ч. л.;

білки – 4 шт.;

цукор – 3 ст. л.;

сметана – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

У сир додати 3 жовтки, сметану та сіль, збити за допомогою блендера до однорідності. У сирний крем висипати манну крупу, перемішати та залишити трохи набрякнути. Змішати білки з цукром і збити. Додати в сир промиті родзинки, а потім білкову масу. Перемішати сирну масу так, щоб зберегти білкову консистенцію в суміш, інакше запіканка не буде пишною. Змастити форму для випічки вершковим маслом, посипати манною крупою. Викласти запіканку у форму, змастити поверхню жовтком і випікати за 180 градусів приблизно 30-35 хвилин.

Запіканку можна посипати цукровою пудрою. Найкраще страва підійде до коханого какао.