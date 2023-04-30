Смачна сирна запіканка за сімейним рецептом: розкішний сніданок із доступних інгредієнтів
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Усі інгредієнти є під рукою
Здається, неможливо уявити людину, яка може відмовитися від шматочка сирної запіканки. Ця страва, яка просто тане в роті, наче легка хмара. Це корисний і апетитний сніданок і хороше перекушування, яке можна взяти з собою в дорогу або на роботу.
Робити сирну запіканку за рецептом "Бабусиних рецептів" дуже просто. Готується вона просто, а результат вийде просто неперевершеним. Для покращення смаку при змішуванні всіх інгредієнтів можна додати ванілін.
Як приготувати запіканку
Інгредієнти:
- сир – 800 г;
- цукрова пудра – 1 ст. л.;
- жовтки – 4 шт.;
- родзинки – 60 г;
- манна крупа — 3 ст. л.;
- сіль — ½ ч. л.;
- білки – 4 шт.;
- цукор – 3 ст. л.;
- сметана – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- У сир додати 3 жовтки, сметану та сіль, збити за допомогою блендера до однорідності.
- У сирний крем висипати манну крупу, перемішати та залишити трохи набрякнути.
- Змішати білки з цукром і збити.
- Додати в сир промиті родзинки, а потім білкову масу. Перемішати сирну масу так, щоб зберегти білкову консистенцію в суміш, інакше запіканка не буде пишною.
- Змастити форму для випічки вершковим маслом, посипати манною крупою.
- Викласти запіканку у форму, змастити поверхню жовтком і випікати за 180 градусів приблизно 30-35 хвилин.
Запіканку можна посипати цукровою пудрою. Найкраще страва підійде до коханого какао.