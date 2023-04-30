Бомбічна вечеря сподобається всій сім’ї: чудовий рецепт запечених крилець

Хрумка і апетитна страва точно припаде до смаку всім

Курку можна готувати як повністю, так і її окремі частини. Багато хто віддає перевагу грудкам або ніжкам, але є і ті, кому більше до душі крильця. Звичайно, м’яса там менше, ніж в інших частинах, зате вони виходять неймовірно м’якими, соковитими та ніжними.

Тому сьогодні ми приготуємо запечені з картоплею крильця за рецептом Сook.net.ua. Це досить проста та швидка у приготуванні страва для ситної вечері. Ніжні ароматні курячі крильця і розсипчаста картопля відмінно доповнюють один одного. Виходить дуже поживно та смачно, особливо, якщо подати з якимось свіжим овочевим салатом.

Як приготувати крильця, запечені з картоплею

Інгредієнти:

крильця курячі – 700 г;

картопля — 450 г;

масло вершкове — 30 г.

Для маринаду:

майонез – 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

соус соєвий – 1 ст. л.;

часник – 1 зубчик;

сіль — 1 г;

перець — 1 г;

каррі — 1 р.

Спосіб приготування:

Приготувати соус із майонезу, гірчиці, соєвого соусу, видавленого часнику, солі, перцю, карі. У соус помістити крильця і залишити наполягати мінімум на 40 хв. Картоплю очистити, помити та нарізати вздовж 4 або 6 частин, помістити в крильця. Невеликий лист змастити вершковим маслом. Викласти блюдо у форму. Запікайте 40 хвилин при температурі 190 градусів.

Відрізнити натуральне м’ясо від "хімії" для цієї страви можна за півхвилини. Достатньо лише сірники — і ви будете впевнені в якості продукції.