За таку вечерю коханий точно розцілує: класичний рецепт курки у червоному вині

Таку вечерю проситимуть ще й ще

Курка в червоному вині або Coq Au Vin — французька класика на всі часи! Здавна ця страва була поширена у Франції. ЇЇ готували практично у всіх регіонах, причому у кожному регіоні були свої особливості приготування.

Сьогодні приготуємо курку в червоному вині за рецептом Shuba. Рецепт допоможе відчути французьку атмосферу. Ароматне вино надає м’ясу м’якості. У поєднанні зі свіжою зеленню, грибами та невеликої кількості коньяку, курка набуває того самого вишуканого смаку.

Як приготувати курку в червоному вині або Coq Au Vin

Інгредієнти на 6 порцій:

курячі стегна з гомілкою — 6 шт.;

бекон — 200 г;

печериці — 300 г;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

морква — 2 шт.;

часник, зубчики — 6 шт.;

курячий бульйон — 2 склянки;

вино сухе червоне — 2 склянки;

лавровий лист — 2 шт.;

чебрець, гілочка — 2 шт.;

петрушка, гілочка — 2 шт.

коньяк — 30 мл

розмарин, гілочка — 1 шт.

олія соняшникова, олія вершкове — до свого смаку;

сіль, перець чорний мелений, мускатний мелений горіх — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Розріжте на шматки курку чи півня, курячі стегна розділіть на дві частини. Посоліть і поперчіть м’ясо. Наріжте смужками бекон. Моркву вимийте та очистьте, наріжте великими кільцями. Гриби розділіть на 4 частини. Цибулю та часник звільніть від шкірки та подрібніть. Розігрійте в каструлі вершкове масло|мастило| з невеликою кількістю рослинної олії та обсмажте в суміші курку. Перекладіть із каструлі курячі частини в іншу місткість. У залишках олії обсмажте бекон. Перекладіть його на тарілку. Додайте в каструлю трохи вершкового масла та рослинної олії. Обсмажте у цій суміші моркву, цибулю та гриби. Перекладіть їх у миску. Поверніть у каструлю курячі шматки, зверху викладіть бекон, моркву, гриби та цибулю. Додайте в каструлю чебрець, лавровий листок та подрібнений часник. За бажанням додайте гілочку розмарину. Повільно влийте бульйон та вино. Доведіть масу до кипіння, зменште вогонь і готуйте страву протягом 1 години. Коли м’ясо буде готове, дістаньте його та перекладіть у велику страву. Злийте підливку від м’яса та овочів до іншої місткості. Викладіть овочі на окрему тарілку. Підливу влийте в каструлю і додайте до нього, за бажанням, трохи вершкового масла|мастила|, трохи коньяку і меленого мускатного горіха. Посоліть, поперчіть та уваріть 10 хвилин. Викладіть у підливу курку з овочами та тушкуйте ще 12 хвилин.

Подавайте курку з підливою та шматочками моркви. Як гарнір додайте картопляне пюре або французький багет.