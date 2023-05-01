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За таку вечерю коханий точно розцілує: класичний рецепт курки у червоному вині

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приголомшлива курка в червоному вині
Приголомшлива курка в червоному вині. Фото shuba.life

Таку вечерю проситимуть ще й ще

Курка в червоному вині або Coq Au Vin — французька класика на всі часи! Здавна ця страва була поширена у Франції. ЇЇ готували практично у всіх регіонах, причому у кожному регіоні були свої особливості приготування.

Сьогодні приготуємо курку в червоному вині за рецептом Shuba. Рецепт допоможе відчути французьку атмосферу. Ароматне вино надає м’ясу м’якості. У поєднанні зі свіжою зеленню, грибами та невеликої кількості коньяку, курка набуває того самого вишуканого смаку.

Як приготувати курку в червоному вині або Coq Au Vin

Інгредієнти на 6 порцій:

  • курячі стегна з гомілкою — 6 шт.;
  • бекон — 200 г;
  • печериці — 300 г;
  • цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • часник, зубчики — 6 шт.;
  • курячий бульйон — 2 склянки;
  • вино сухе червоне — 2 склянки;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • чебрець, гілочка — 2 шт.;
  • петрушка, гілочка — 2 шт.
  • коньяк — 30 мл
  • розмарин, гілочка — 1 шт.
  • олія соняшникова, олія вершкове — до свого смаку;
  • сіль, перець чорний мелений, мускатний мелений горіх — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Розріжте на шматки курку чи півня, курячі стегна розділіть на дві частини. Посоліть і поперчіть м’ясо. Наріжте смужками бекон. Моркву вимийте та очистьте, наріжте великими кільцями. Гриби розділіть на 4 частини. Цибулю та часник звільніть від шкірки та подрібніть.
  2. Розігрійте в каструлі вершкове масло|мастило| з невеликою кількістю рослинної олії та обсмажте в суміші курку.
  3. Перекладіть із каструлі курячі частини в іншу місткість. У залишках олії обсмажте бекон. Перекладіть його на тарілку.
  4. Додайте в каструлю трохи вершкового масла та рослинної олії. Обсмажте у цій суміші моркву, цибулю та гриби. Перекладіть їх у миску.
  5. Поверніть у каструлю курячі шматки, зверху викладіть бекон, моркву, гриби та цибулю. Додайте в каструлю чебрець, лавровий листок та подрібнений часник. За бажанням додайте гілочку розмарину.
  6. Повільно влийте бульйон та вино. Доведіть масу до кипіння, зменште вогонь і готуйте страву протягом 1 години.
  7. Коли м’ясо буде готове, дістаньте його та перекладіть у велику страву. Злийте підливку від м’яса та овочів до іншої місткості. Викладіть овочі на окрему тарілку.
  8. Підливу влийте в каструлю і додайте до нього, за бажанням, трохи вершкового масла|мастила|, трохи коньяку і меленого мускатного горіха. Посоліть, поперчіть та уваріть 10 хвилин. Викладіть у підливу курку з овочами та тушкуйте ще 12 хвилин.

Подавайте курку з підливою та шматочками моркви. Як гарнір додайте картопляне пюре або французький багет.

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#Рецепт #Курка #Готуємо вдома