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За такой ужин любимый точно расцелует: классический рецепт курицы в красном вине

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Потрясающая курица в красном вине
Потрясающая курица в красном вине. Фото shuba.life

Такой ужин будут просить еще и еще

Курица в красном вине или Coq Au Vin — французская классика на все времена! Издавна это блюдо было широко распространено во Франции. Его готовили практически во всех регионах, причем в каждом регионе были свои особенности приготовления.

Сегодня приготовим курицу в красном вине по рецепту Shuba. Рецепт поможет почувствовать французскую атмосферу. Ароматное вино придает мясу мягкости. В сочетании со свежей зеленью, грибами и небольшим количеством коньяка, курица обретает тот самый изысканный вкус.

Как приготовить курицу в красном вине или Coq Au Vin

Ингредиенты на 6 порций:

  • куриные бедра с голенью — 6 шт.;
  • бекон — 200 г;
  • шампиньоны — 300 г;
  • лук желтый репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • чеснок, зубчики — 6 шт.;
  • куриный бульон — 2 стакана;
  • вино сухое красное — 2 стакана;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • тимьян, веточка — 2 шт.;
  • петрушка, веточка — 2 шт.
  • коньяк — 30 мл
  • розмарин, веточка — 1 шт.
  • масло подсолнечное, масло сливочное — по вкусу;
  • соль, перец черный молотый, мускатный орех молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разрежьте на куски курицу или петуха, куриные бедра разделите на две части. Посолите и поперчите мясо. Нарежьте бекон полосками. Морковь вымойте и очистите, нарежьте крупными кольцами. Грибы разделите на 4 части. Лук и чеснок освободите от кожуры и измельчите.
  2. Разогрейте в кастрюле сливочное масло с небольшим количеством растительного масла и обжарьте в смеси курицу.
  3. Переложите из кастрюли куриные части в другую емкость. В остатках масла обжарьте бекон. Переложите его на тарелку.
  4. Добавьте в кастрюлю немного сливочного и растительного масла. Обжарьте в этой смеси морковь, лук и грибы. Переложите их в миску.
  5. Верните в кастрюлю куриные куски, сверху выложите бекон, морковь, грибы и лук. Добавьте в кастрюлю чабрец, лавровый лист и измельченный чеснок. По желанию добавьте веточку розмарина.
  6. Медленно влейте бульон и вино. Доведите массу до кипения, убавьте огонь и готовьте блюдо в течение 1 часа.
  7. Когда мясо будет готово, достаньте его и переложите в большое блюдо. Слейте подливку от мяса и овощей в другую емкость. Выложите овощи на отдельную тарелку.
  8. Подливку влейте в кастрюлю и добавьте к нему, по желанию, немного сливочного масла, немного коньяка и молотого мускатного ореха. Посолите, поперчите и уварите 10 минут. Выложите в уваренную подливку курицу с овощами и тушите еще минут 12.

Подавайте курицу с подливкой и кусочками моркови. В качестве гарнира добавьте картофельное пюре или французский багет.

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