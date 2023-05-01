За такой ужин любимый точно расцелует: классический рецепт курицы в красном вине

Такой ужин будут просить еще и еще

Курица в красном вине или Coq Au Vin — французская классика на все времена! Издавна это блюдо было широко распространено во Франции. Его готовили практически во всех регионах, причем в каждом регионе были свои особенности приготовления.

Сегодня приготовим курицу в красном вине по рецепту Shuba. Рецепт поможет почувствовать французскую атмосферу. Ароматное вино придает мясу мягкости. В сочетании со свежей зеленью, грибами и небольшим количеством коньяка, курица обретает тот самый изысканный вкус.

Как приготовить курицу в красном вине или Coq Au Vin

Ингредиенты на 6 порций:

куриные бедра с голенью — 6 шт.;

бекон — 200 г;

шампиньоны — 300 г;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

чеснок, зубчики — 6 шт.;

куриный бульон — 2 стакана;

вино сухое красное — 2 стакана;

лавровый лист — 2 шт.;

тимьян, веточка — 2 шт.;

петрушка, веточка — 2 шт.

коньяк — 30 мл

розмарин, веточка — 1 шт.

масло подсолнечное, масло сливочное — по вкусу;

соль, перец черный молотый, мускатный орех молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Разрежьте на куски курицу или петуха, куриные бедра разделите на две части. Посолите и поперчите мясо. Нарежьте бекон полосками. Морковь вымойте и очистите, нарежьте крупными кольцами. Грибы разделите на 4 части. Лук и чеснок освободите от кожуры и измельчите. Разогрейте в кастрюле сливочное масло с небольшим количеством растительного масла и обжарьте в смеси курицу. Переложите из кастрюли куриные части в другую емкость. В остатках масла обжарьте бекон. Переложите его на тарелку. Добавьте в кастрюлю немного сливочного и растительного масла. Обжарьте в этой смеси морковь, лук и грибы. Переложите их в миску. Верните в кастрюлю куриные куски, сверху выложите бекон, морковь, грибы и лук. Добавьте в кастрюлю чабрец, лавровый лист и измельченный чеснок. По желанию добавьте веточку розмарина. Медленно влейте бульон и вино. Доведите массу до кипения, убавьте огонь и готовьте блюдо в течение 1 часа. Когда мясо будет готово, достаньте его и переложите в большое блюдо. Слейте подливку от мяса и овощей в другую емкость. Выложите овощи на отдельную тарелку. Подливку влейте в кастрюлю и добавьте к нему, по желанию, немного сливочного масла, немного коньяка и молотого мускатного ореха. Посолите, поперчите и уварите 10 минут. Выложите в уваренную подливку курицу с овощами и тушите еще минут 12.

Подавайте курицу с подливкой и кусочками моркови. В качестве гарнира добавьте картофельное пюре или французский багет.