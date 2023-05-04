Не зупинитесь, поки не з’їсте все: рецепт смачного пісочного печива зі згущеним молоком
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Вам більше не захочеться купувати солодощі у магазині
Сьогодні ми приготуємо пісочне печиво родом з дитинства, коли смачнішого вареного згущеного молока не було нічого на світі! Така насолода буде доречна завжди — і з чашкою смачної кави, і на святковий стіл. Насичений смак вареного згущеного молока ні з чим не сплутаєш!
Shuba пропонує простий рецепт смачних ласощів — лише кілька інгредієнтів, і насолода готова. Єдине — для печива слід вибирати високоякісне згущене молоко без рослинних жирів і барвників.
Як приготувати пісочне печиво зі згущеним молоком
Інгредієнти на 8 порцій:
- борошно — 150 г;
- масло вершкове 82% — 120 г;
- пудра цукрова – 45 г;
- цукор ванільний — за смаком;
- крохмаль кукурудзяний — 30 г;
- згущене молоко варене — 200 г;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
- У мисці змішайте розм’якшене вершкове масло, цукрову пудру, ванільний цукор і дрібку солі до однорідності.
- Просійте до суміші борошно та крохмаль. Швидко перемішайте, замісіть тісто. Покладіть у холодильник на 15 хвилин.
- Розкотіть тісто в пласт і виріжте печиво за допомогою форм або склянки.
- Покладіть печиво на застелений пергаментним папером лист і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 хвилин.
Готове печиво промажте вареним згущеним молоком і подавайте на стіл. Смачного.