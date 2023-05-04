Рус

Не зупинитесь, поки не з’їсте все: рецепт смачного пісочного печива зі згущеним молоком

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Таке пісочне печиво полюблять усі!
Таке пісочне печиво полюблять усі!. Фото shuba.life

Вам більше не захочеться купувати солодощі у магазині

Сьогодні ми приготуємо пісочне печиво родом з дитинства, коли смачнішого вареного згущеного молока не було нічого на світі! Така насолода буде доречна завжди — і з чашкою смачної кави, і на святковий стіл. Насичений смак вареного згущеного молока ні з чим не сплутаєш!

Shuba пропонує простий рецепт смачних ласощів — лише кілька інгредієнтів, і насолода готова. Єдине — для печива слід вибирати високоякісне згущене молоко без рослинних жирів і барвників.

Як приготувати пісочне печиво зі згущеним молоком

Інгредієнти на 8 порцій:

  • борошно — 150 г;
  • масло вершкове 82% — 120 г;
  • пудра цукрова – 45 г;
  • цукор ванільний — за смаком;
  • крохмаль кукурудзяний — 30 г;
  • згущене молоко варене — 200 г;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування:

  1. У мисці змішайте розм’якшене вершкове масло, цукрову пудру, ванільний цукор і дрібку солі до однорідності.
  2. Просійте до суміші борошно та крохмаль. Швидко перемішайте, замісіть тісто. Покладіть у холодильник на 15 хвилин.
  3. Розкотіть тісто в пласт і виріжте печиво за допомогою форм або склянки.
  4. Покладіть печиво на застелений пергаментним папером лист і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 хвилин.

Готове печиво промажте вареним згущеним молоком і подавайте на стіл. Смачного.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Згущене молоко #Згущене молоко #Готуємо вдома