Не зупинитесь, поки не з’їсте все: рецепт смачного пісочного печива зі згущеним молоком

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Сьогодні ми приготуємо пісочне печиво родом з дитинства, коли смачнішого вареного згущеного молока не було нічого на світі! Така насолода буде доречна завжди — і з чашкою смачної кави, і на святковий стіл. Насичений смак вареного згущеного молока ні з чим не сплутаєш!

Shuba пропонує простий рецепт смачних ласощів — лише кілька інгредієнтів, і насолода готова. Єдине — для печива слід вибирати високоякісне згущене молоко без рослинних жирів і барвників.

Як приготувати пісочне печиво зі згущеним молоком

Інгредієнти на 8 порцій:

борошно — 150 г;

масло вершкове 82% — 120 г;

пудра цукрова – 45 г;

цукор ванільний — за смаком;

крохмаль кукурудзяний — 30 г;

згущене молоко варене — 200 г;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

У мисці змішайте розм’якшене вершкове масло, цукрову пудру, ванільний цукор і дрібку солі до однорідності. Просійте до суміші борошно та крохмаль. Швидко перемішайте, замісіть тісто. Покладіть у холодильник на 15 хвилин. Розкотіть тісто в пласт і виріжте печиво за допомогою форм або склянки. Покладіть печиво на застелений пергаментним папером лист і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 хвилин.

Готове печиво промажте вареним згущеним молоком і подавайте на стіл. Смачного.