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Не остановитесь, пока не съедите все: рецепт вкуснейшего песочного печенья со сгущенкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такое песочное печенье полюбят все!
Такое песочное печенье полюбят все!. Фото shuba.life

Вам больше не захочется покупать сладости в магазине

Сегодня мы приготовим песочное печенье родом из детства, когда вкуснее вареной сгущенки не было ничего на свете! Такая сладость будет уместна всегда — и с чашечкой вкусного кофе, и на праздничный стол. Насыщенный вкус вареного сгущенного молока ни с чем не спутаешь!

Shuba предлагает простой рецепт вкусного лакомства — всего несколько ингредиента, и сладость готова. Единственное — для печенья следует выбирать высококачественную сгущенку без растительных жиров и красителей.

Как приготовить песочное печенье со сгущенным молоком

Ингредиенты на 8 порций:

  • мука — 150 г;
  • масло сливочное 82% — 120 г;
  • пудра сахарная — 45 г;
  • сахар ванильный — по вкусу;
  • крахмал кукурузный — 30 г;
  • сгущенка вареная — 200 г;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В миске смешайте размягченное сливочное масло, сахарную пудру, ванильный сахар и щепотку соли до однородности.
  2. Просейте до смеси муку и крахмал. Быстро перемешайте, замесите тесто. Положите в холодильник на 15 минут.
  3. Раскатайте тесто в пласт и вырежьте печенье с помощью формочек или стакана.
  4. Положите печенье на застеленный пергаментной бумагой противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.

Готовое печенье промажьте вареной сгущенкой и подавайте на стол. Приятного аппетита.

Теги:
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