Не остановитесь, пока не съедите все: рецепт вкуснейшего песочного печенья со сгущенкой
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Вам больше не захочется покупать сладости в магазине
Сегодня мы приготовим песочное печенье родом из детства, когда вкуснее вареной сгущенки не было ничего на свете! Такая сладость будет уместна всегда — и с чашечкой вкусного кофе, и на праздничный стол. Насыщенный вкус вареного сгущенного молока ни с чем не спутаешь!
Shuba предлагает простой рецепт вкусного лакомства — всего несколько ингредиента, и сладость готова. Единственное — для печенья следует выбирать высококачественную сгущенку без растительных жиров и красителей.
Как приготовить песочное печенье со сгущенным молоком
Ингредиенты на 8 порций:
- мука — 150 г;
- масло сливочное 82% — 120 г;
- пудра сахарная — 45 г;
- сахар ванильный — по вкусу;
- крахмал кукурузный — 30 г;
- сгущенка вареная — 200 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- В миске смешайте размягченное сливочное масло, сахарную пудру, ванильный сахар и щепотку соли до однородности.
- Просейте до смеси муку и крахмал. Быстро перемешайте, замесите тесто. Положите в холодильник на 15 минут.
- Раскатайте тесто в пласт и вырежьте печенье с помощью формочек или стакана.
- Положите печенье на застеленный пергаментной бумагой противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.
Готовое печенье промажьте вареной сгущенкой и подавайте на стол. Приятного аппетита.