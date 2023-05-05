Таку випічку бабуся готує для своїх онуків: рецепт пишних ватрушок із сиром

Проста, ситна та корисна страва

Що дати дитині до школи – цим питанням задається чи не кожна мати. Адже хочеться приготувати дитині не тільки смачний, але і корисний перекус.

"Їсти" пропонує для таких випадків смачні солодкі ватрушки з сиром — улюблену випічку бабусь. Такий перекус буде смакувати як у гарячому, так і холодному вигляді.

Як приготувати ватрушку з сиром на сметані

Інгредієнти:

0,5л. молока;

200 г цукру;

50 г дріжджів;

1,5кг. борошна;

200 г сметани;

2 яйця;

30 г олії.

Для начинки:

1кг. сиру;

150 г цукру;

1 п. ванільного цукру;

2 яйця;

100 г сметани;

40 г крохмалю;

1 ч. л. цедри;

100 р. родзинок;

0,5 ч. л. куркуми.

Спосіб приготування:

У велику миску вливаємо молоко, додаємо 2 ст. л. цукру від загальної кількості, перемішуємо. Розчиняємо дріжджі. Додаємо 300 г борошна. Перемішуємо, накриваємо рушником, залишаємо на 30 хвилин. Сир з’єднуємо з яйцями, сметаною, цукром та ванільним цукром, куркумою та цедрою апельсина. Перемішуємо. За бажанням можна додати ізюм. До яєць додаємо цукор та сметану, перемішуємо. Вливаємо масу в опару. Всипаємо просіяне борошно і вимішуємо. В кінці додаємо олію і вимішуємо до її еластичності. залишаємо на 1 годину під рушником. З тіста формуємо кульки. Дном склянки робимо невеликі заглиблення – викладаємо туди начинку. Змащуємо жовтком та випікаємо при температурі 180 градусів близько 20 хвилин.

А щоб випічка довго не черствіла, можна додати в тісто один інгредієнт. Цей лайфхак зробить її пишною надовго.