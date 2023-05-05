Таку випічку бабуся готує для своїх онуків: рецепт пишних ватрушок із сиром
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Проста, ситна та корисна страва
Що дати дитині до школи – цим питанням задається чи не кожна мати. Адже хочеться приготувати дитині не тільки смачний, але і корисний перекус.
"Їсти" пропонує для таких випадків смачні солодкі ватрушки з сиром — улюблену випічку бабусь. Такий перекус буде смакувати як у гарячому, так і холодному вигляді.
Як приготувати ватрушку з сиром на сметані
Інгредієнти:
- 0,5л. молока;
- 200 г цукру;
- 50 г дріжджів;
- 1,5кг. борошна;
- 200 г сметани;
- 2 яйця;
- 30 г олії.
Для начинки:
- 1кг. сиру;
- 150 г цукру;
- 1 п. ванільного цукру;
- 2 яйця;
- 100 г сметани;
- 40 г крохмалю;
- 1 ч. л. цедри;
- 100 р. родзинок;
- 0,5 ч. л. куркуми.
Спосіб приготування:
- У велику миску вливаємо молоко, додаємо 2 ст. л. цукру від загальної кількості, перемішуємо. Розчиняємо дріжджі.
- Додаємо 300 г борошна. Перемішуємо, накриваємо рушником, залишаємо на 30 хвилин.
- Сир з’єднуємо з яйцями, сметаною, цукром та ванільним цукром, куркумою та цедрою апельсина. Перемішуємо. За бажанням можна додати ізюм.
- До яєць додаємо цукор та сметану, перемішуємо. Вливаємо масу в опару. Всипаємо просіяне борошно і вимішуємо.
- В кінці додаємо олію і вимішуємо до її еластичності. залишаємо на 1 годину під рушником.
- З тіста формуємо кульки. Дном склянки робимо невеликі заглиблення – викладаємо туди начинку.
- Змащуємо жовтком та випікаємо при температурі 180 градусів близько 20 хвилин.
А щоб випічка довго не черствіла, можна додати в тісто один інгредієнт. Цей лайфхак зробить її пишною надовго.