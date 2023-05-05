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Таку випічку бабуся готує для своїх онуків: рецепт пишних ватрушок із сиром

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Улюблені ватрушки з сиром — чудовий варіант для перекусу
Улюблені ватрушки з сиром — чудовий варіант для перекусу. Фото jisty.com.ua

Проста, ситна та корисна страва

Що дати дитині до школи – цим питанням задається чи не кожна мати. Адже хочеться приготувати дитині не тільки смачний, але і корисний перекус.

"Їсти" пропонує для таких випадків смачні солодкі ватрушки з сиром — улюблену випічку бабусь. Такий перекус буде смакувати як у гарячому, так і холодному вигляді.

Як приготувати ватрушку з сиром на сметані

Інгредієнти:

  • 0,5л. молока;
  • 200 г цукру;
  • 50 г дріжджів;
  • 1,5кг. борошна;
  • 200 г сметани;
  • 2 яйця;
  • 30 г олії.

Для начинки:

  • 1кг. сиру;
  • 150 г цукру;
  • 1 п. ванільного цукру;
  • 2 яйця;
  • 100 г сметани;
  • 40 г крохмалю;
  • 1 ч. л. цедри;
  • 100 р. родзинок;
  • 0,5 ч. л. куркуми.

Спосіб приготування:

  1. У велику миску вливаємо молоко, додаємо 2 ст. л. цукру від загальної кількості, перемішуємо. Розчиняємо дріжджі.
  2. Додаємо 300 г борошна. Перемішуємо, накриваємо рушником, залишаємо на 30 хвилин.
  3. Сир з’єднуємо з яйцями, сметаною, цукром та ванільним цукром, куркумою та цедрою апельсина. Перемішуємо. За бажанням можна додати ізюм.
  4. До яєць додаємо цукор та сметану, перемішуємо. Вливаємо масу в опару. Всипаємо просіяне борошно і вимішуємо.
  5. В кінці додаємо олію і вимішуємо до її еластичності. залишаємо на 1 годину під рушником.
  6. З тіста формуємо кульки. Дном склянки робимо невеликі заглиблення – викладаємо туди начинку.
  7. Змащуємо жовтком та випікаємо при температурі 180 градусів близько 20 хвилин.

А щоб випічка довго не черствіла, можна додати в тісто один інгредієнт. Цей лайфхак зробить її пишною надовго.

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#Рецепт #Ватрушки #Готуємо вдома