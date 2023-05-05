З’їдять, не дочекавшись м’яса: всі будуть питати хитрий рецепт картоплі до шашлику

Найкращий гарнір до смаженого на грилі м’яса

Багато хто вже відкрив сезон шашлику, а хтось тільки готується. Але для вдалого і смачного відпочинку недостатньо просто смачно посмажити на вогні м’ясо. Настав час озброїтись неймовірними секретами приготування чудового гарніру до шашлику.

Найкраще запечене м’ясо зі скоринкою смакує із картопелькою, що також приготовлена на мангалі. На порталі "Главред" поділились неймовірним секретом приготування картоплі з салом на вогні.

Інгредієнти:

10-20 однакових невеликих картоплин

сало

сіль

спеції за смаком

Спосіб приготування:

Ретельно промиваємо картоплю. Якщо бульби дуже великі, то їх потрібно розрізати на дві рівні частини. Нарізаємо на шматочки сало. Найкраще обирати те, що має м'ясні прожилки. Чередуючи, нанизуємо на шампури картоплю та сало. Після цього на картоплі потрібно зробити надрізи — розрізати аж до самого шампура з обох боків. До все розрізаної картоплі додаємо сіль та спеції. Найкраще — втерти їх у картоплю. Тепер даємо страві постояти 15-20 хвилин. За цей час картопля пустить сік і краще просолиться. Таку картоплю смажимо на добре розжареному мангалі. Не забувайте постійно перевертати шампури, щоб картопля не підгоріла. Готовність перевіряємо виделкою.

Картопелька виходить соковита, ніжна і з ароматом димку. Також приготуйте до шашлику смачний сирний соус.